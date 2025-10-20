به گزارش خبرگزاری مهر، مونا اسمی متخصص زنان و زایمان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی البرز درباره اهمیت تازهترین یافتهها در زمینه غربالگریهای پزشکی زنان گفت: زنان در سنین مختلف نیاز به انجام غربالگریهای مشخصی دارند که میتواند به تشخیص زودهنگام بیماریها و بهبود کیفیت زندگی آنها کمک کند.
وی با اشاره به شعار هفته سلامت زنان خودمراقبتی در بحران توضیح داد: سلامت زنان به طور مستقیم بر سلامت خانواده و جامعه تأثیرگذار است. بنابراین، معاینات و غربالگریهای دورهای در تمامی سنین باید مورد توجه قرار گیرد.
این متخصص تأکید کرد: زنان ۲۰ تا ۳۰ سال باید هر ساله معاینه توسط پزشک زنان انجام دهند و آزمایش پاپاسمیر را هر سه سال یکبار از سن ۲۱ سالگی شروع کنند. برای زنان ۳۰ تا ۴۰ سال، ادامه پاپاسمیر همراه با آزمایش HPV در صورت نیاز و بررسی فشار خون حداقل سالی یکبار ضروری است.
اسمی همچنین افزود: برای زنان ۴۰ تا ۵۰ سال، انجام ماموگرافی هر یک تا دو سال یکبار برای تشخیص زودهنگام سرطان پستان و ارزیابی سلامت استخوان الزامی است در حالی که زنان بالای ۵۰ سال باید به بررسی تراکم استخوان و غربالگری دیابت و چربی خون بپردازند.
وی به زنان توصیه کرد که به تغییرات بدن خود توجه داشته باشند و هرگونه تغییر غیرعادی درد مداوم یا تغییرات در چرخه قاعدگی را جدی گرفته و به پزشک مراجعه کنند.
اسمی در پایان خاطرنشان کرد: توجه به بهداشت و سلامت زنان نه تنها به خود آنها کمک میکند، بلکه به بهبود سلامت جامعه نیز منجر میشود.
