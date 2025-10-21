به گزارش خبرگزاری مهر، نشست همافزایی سازمانها برای استانداردسازی و تقویت تیمهای بازتوانی پس از بحران، با حضور نمایندگان وزارت بهداشت، بهزیستی و هلالاحمر برگزار و زمان شروع دوره آموزشی اعلام شد.
شاهین مظفری، معاون آموزش، بازتوانی و مشارکت اجتماعی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران گفت: این نشست با هدف آمادهسازی و ارتقای ظرفیت تیمهای بازتوانی پس از بحران و با همکاری سازمانها و نهادهای ذینقش، در محل این سازمان برگزار شد.
وی با اشاره به حضور نمایندگان دستگاههای مختلف در این نشست افزود: در این جلسه، رئیس دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت، نمایندگان معاونت درمان و معاونت بهداشت وزارت بهداشت، ادارهکل مددکاری اجتماعی وزارت بهداشت، ادارهکل بهزیستی استان تهران، جمعیت هلالاحمر استان تهران، شرکت شهر سالم، انجمن مددکاران اجتماعی ایران و سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران حضور داشتند.
مظفری درباره محورهای اصلی این نشست توضیح داد: در این جلسه جزئیات محتوایی و اجرایی دوره آموزش همسانسازی تیمهای بازتوانی روانی اجتماعی پس از بحران مورد بررسی قرار گرفت. مباحث اصلی شامل انتخاب و معرفی اساتید دوره، زمانبندی و طول مدت برگزاری، سهمیه دستگاهها و داوطلبان، محل اجرای دورهها، محتوای آموزشی و وظایف اختصاصی هر یک از دستگاههای عضو بود.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس جمعبندی نهایی، مقرر شد این دوره آموزشی از نیمه دوم آبانماه آغاز شود.
مظفری در پایان ضمن تأکید بر اهمیت استانداردسازی آموزشها و همافزایی ظرفیتهای تخصصی دستگاههای مرتبط، گفت: تداوم همکاری و هماهنگی میان سازمانهای عضو برای تشکیل تیمهای بازتوانی روانی اجتماعی منسجم در سطح مناطق شهر تهران از اولویتهای اصلی این برنامه است.
نظر شما