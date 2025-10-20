  1. استانها
۲۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۵۸

معاون استانداربوشهر: اقدامات مؤثر برای ارتقای سلامت اداری انجام می‌شود

بوشهر- معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار بوشهر گفت: اقدامات مؤثر برای ارتقای سلامت اداری در استان بوشهر انجام می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فردین اسلامی راد ظهر دوشنبه در نشست کمیته مدیریت عملکرد، سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی اظهار کرد: ارتقای سلامت اداری یکی از اولویت‌های مهم در استان بوشهر است.

وی یکی از موضوعات بسیار مهم در استان بوشهر را اجرای سیاست‌های ارتقای شفافیت و رفع تعارض دانست و اضافه کرد: ارتقای شفافیت و رفع تعارض یک اولویت حاکمیتی و الزام قانونی است که امیدوارم با دقت انجام شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار بوشهر از برگزاری جشنواره شفافیت و رفع تعارض منافع خبر داد و اضافه کرد: برنامه‌ها و الزامات مرتبط با این جشنواره باید به صورت دقیق انجام شود.

وی از انجام اقدامات مؤثر برای ارتقای سلامت اداری در استان بوشهر خبر داد و افزود: همه واحدها موظف به اجرای کامل الزامات مرتبط با جشنواره شفافیت و رفع تعارض منافع در بازه تعیین شده در سامانه هستند.

مدیران ستادی و رابطین ارزیابی عملکرد در خصوص چگونکی تعامل و همکاری برای انجام به موقع امور به بحث و گفتگو پرداختند.

