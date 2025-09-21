شفافیت، کلید اصلی مبارزه با فساد

به گزارش خبرنگار مهر، اجلاسیه جشنواره شفافیت و رفع موقعیت‌های تعارض منافع با حضور ذبیح الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی و معاون سید محمد صاحبکار راهبردی قوه قضائیه صبح امروز برگزار شد.

سید محمد صاحبکار، معاون راهبردی قوه قضائیه با گرامی داشت هفته دفاع مقدس درباره مدل‌های ذهنی درخصوص شفافیت گفت: در قوه قضائیه پیمایش‌هایی را انجام می‌دهیم و از عموم مردم درباره عملکرد قوه قضائیه پرسش می‌کنیم سوال کلیدی ما از مردم در این نظرسنجی‌ها این است که مهمترین مطالبه شما از قوه قضائیه چیست. اولین مسئله مردم در این نظرسنجی‌ها این است که مردم می‌خواهند با فساد مقابله شود.

وی ادامه داد: برای این کار یک اقدام این است که با فرد مفسد برخورد می‌کنیم یک لایه بالاتر این است که با فساد برخورد کنیم یعنی بسترهای فسادزا را شناسایی و برطرف می‌کنیم در این زمینه اقدامات خوبی انجام شده و یک سری گلوگاه‌های فساد را رفع کرده ایم.

وی ادامه داد: در لایه‌های عمیق‌تر این موضوع راهکارهایی است که در دنیا روی آن کار شده و ما هم بیشتر باید به آن بپردازیم و آن شفافیت و رفع تعارض منافع است.

وی ادامه داد: در همین راستا ما در سازمان بازرسی براساس پیمایش هابه یک بسته هفت گانه رسیدیم که بیشترین تاثیر در ارتقای نظام را دارد که یکی از آنها قانون شفافیت است. با این اقدام باید سرمایه اجتماعی را ارتقا دهیم در همین جنگ دوازده روزه دشمن حساب همه چیز را کرده بود الا دو چیز یکی رهبری و دیگری مردم. بنابراین باید این سرمایه اجتماعی را حفظ کنیم.

وی تصریح کرد: یکی از اقدامات سازمان بازرسی این است که با مدیر خاطی برخورد و از مدیر موفق تشویق صورت گیرد در سند تحول تعالی قوه قضائیه از سازمان بازرسی خواسته شده این را تقویت کند. همچنین یک سری کلاس‌های آموزشی برای اجرای قوانین و مقررات برای مدیران در همین راستا برگزار شده است و قرار شد در این زمینه جشنواره تقدیر برگزار شود.

وی ادامه داد: بنابراین در این جشنواره به لایه‌های عمیق این کار یعنی شفافیت و رفع تعارض منافع می‌پردازیم. در سال ۸۸ قانون دسترسی آزاد به اطلاعات را تصویب کردیم در سال ۹۰ قانون ارتقای سلامت اداری را تدوین کردیم و قانون شفافیت نیز که در سال‌های اخیر به تصویب رسیده قطعات پازلی است که در کنار هم قرار گرفته است.

وی ادامه داد: هفته گذشته دستور العملی برای حمایت از گزارشگران فساد ابلاغ شد بنابراین کشور ما در یک فرایند تکاملی اقدامات مبارزه با فساد را انجام می‌دهد و می‌توانم بویم که انجام فساد نسبت به ده سال قبل سخت‌تر شده است.

صاحبکار گفت: اگر کاری باور ملی شد و در لایه‌های عمیق استدلالی ما مدیران وارد شد دیگر نیازی به ناظر نداریم چراکه خودمان براساس شفافیت با مردم برخورد می‌کنیم انشالله سنگ بنای این جشنواره یک سنگ بنای محکم برای سال‌ها در کشور باشد.