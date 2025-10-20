به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، سعید اوحدی در نشست شورای معاونین بنیاد شهید و امور ایثارگران که در سازمان بازرسی کل کشور با حضور رئیس و معاونان این سازمان برگزار شد، با اشاره به جایگاه والای ایثارگران در جامعه اظهار داشت: اعتقاد ما بر این است که هر اندازه در مسیر خدمت به جامعه ایثارگری تلاش کنیم، باز هم در برابر ایثار و فداکاری آنان کوتاهی کردهایم.
وی افزود: همواره گفتهام که ذرهای نمیتوان آلام و رنجهای جانبازی که قطع نخاع شده یا فرزندی که پس از شهادت پدر به دنیا آمده را جبران کرد. در دوره جدید مدیریت بنیاد، تلاش کردهایم با جامعه ایثارگری با اخلاق، تواضع و فروتنی رفتار کنیم؛ چراکه این قشر شریف، جامعهای نجیب و شایسته بهترین رفتار و تکریم هستند.
معاون رئیس جمهور با اشاره به گستردگی مطالبات و نیازهای جامعه ایثارگری گفت: پیگیری مسائل این جامعه آنقدر متنوع و گسترده است که در شرایط فعلی کشور تأمین همه آنها دشوار است. به فرموده مقام معظم رهبری، دشمن ما را در شرایط «نه جنگ و نه صلح» قرار داده و رمز عبور از این وضعیت، کار، تلاش و تدبیر بیشتر است. در بنیاد باور داریم که ظرفیتهای بسیاری در کشور وجود دارد و اگر این ظرفیتها به درستی مدیریت و هماهنگ شوند، سرعت خدمت رسانی به جامعه ایثارگری افزایش خواهد یافت.
اوحدی از تعامل و همراهی سازمان بازرسی کل کشور تقدیر کرد و گفت: از جمله دستگاههایی که همواره یاور و پشتیبان بنیاد شهید بوده، سازمان بازرسی کل کشور است. گاهی دغدغههای این سازمان در حمایت از جامعه ایثارگری حتی بیش از خود بنیاد بوده است. این ارتباط و تعامل صمیمی میتواند در بسیاری از حوزهها راهگشا و مؤثر باشد.
معاون رئیس جمهور با اشاره به برخی چالشهای پیشروی بنیاد اظهار داشت: یکی از موضوعات اساسی امروز، مسئله سهمیههای ایثارگران است که گاهی در رسانهها یا از سوی برخی مسئولان به صورت نادرست مطرح میشود. گاهی شاهدیم که برخی مسئولان دستگاههای اجرایی مصاحبه کرده و ادعا میکنند بیشترین سهمیهها مربوط به ایثارگران است و باید ساماندهی شود، در حالی که این ادعا صحت ندارد.
اوحدی افزود: طبق گزارش شورای عالی انقلاب فرهنگی، سن بسیاری از فرزندان رزمندگان دوران دفاع مقدس به گونهای است که اساساً مشمول سهمیههای تحصیلی نمیشوند. در خصوص شهدای مدافع حرم نیز از میان حدود ۵۸۰ شهید، تنها حدود ۹۰ نفر متأهل بودهاند که بسیاری از آنان فرزندی از خود به یادگار نگذاشتهاند. همچنین در میان شهدای جنگ اخیر تنها پنج نفر متقاضی سهمیه بودند که از این میان دو نفر از نخبگان و شاگردان ممتاز دبیرستان بودند و نیازی به استفاده از سهمیه نداشتند.
وی با انتقاد از برخی اظهارات غیرمسئولانه در خصوص سهمیه ایثارگران در ورودی دانشگاهها گفت: متأسفانه برخی با بیان مطالب نادرست، با روح و روان جامعه ایثارگری و مردم بازی میکنند؛ در حالی که حتی بعضی از کسانی که چنین سخنانی را مطرح میکنند، خودشان در زمان ورود به دانشگاه از سهمیه استفاده کردهاند. بنیاد شهید و امور ایثارگران همواره مدافع حقوق و منزلت جامعه ایثارگری است و اجازه نخواهد داد با طرح مسائل غیرواقعی، شأن این قشر فداکار در جامعه مخدوش شود.
اوحدی تأکید کرد: اعتقاد داریم تعامل بین بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان بازرسی باید گسترش یابد. هیچ مجموعهای مصون از خطا نیست و بهترین یار ما کسی است که نقاط ضعف را تذکر دهد. بدون تردید اشراف و نظارت سازمان بازرسی، مسیر خدمت رسانی بنیاد را دقیقتر و مؤثرتر خواهد کرد.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در پایان گزارشی از وضعیت خانوادههای آسیب دیده در جنگ ۱۲ روزه ارائه کرد و معاونان و مدیران ارشد بنیاد شهید و امور ایثارگران در این جلسه نقطه نظرات خود را مطرح کردند.
