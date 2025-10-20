اشرف زاده: ۱۸ کیلومتر شبکه آبرسانی شهرستان بافت اصلاح و بازسازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جلال اشرف‌زاده، پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: طی یکسال گذشته و با هدف کاهش هدررفت آب و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی، اصلاح و بازسازی ۱۸ کیلومتر از شبکه آبرسانی شهرستان بافت انجام شد.

وی افزود: در کنار این پروژه، خرید و نصب سامانه پایش تصویری در ایستگاه پمپاژ، ساخت ۳ مخزن ذخیره آب به ظرفیت ۳۰۰ مترمکعب، حفر ۶ حلقه چاه جدید، بازسازی سه دهنه قنات و تجهیز ۲ حلقه چاه از جمله فعالیت‌های مهم این امور در سال گذشته بوده است.

اشرف زاده، تصریح کرد: این اقدامات بخشی از تلاش‌ها برای تأمین آب پایدار، کاهش مشکلات و بهبود کیفیت خدمات آبرسانی در شهرستان بافت است که با همکاری تمامی همکاران و حمایت مسئولان محلی به انجام رسیده است.