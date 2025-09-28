مدیر آبفای نرماشیر: ۲۵۱ انشعاب آب در نرماشیر استاندارد سازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین پیدایش، پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای طرح‌های آبرسانی برای کاهش مشکلات آب شهرستان نرماشیر گفت: از ابتدای امسال ۳ حلقه چاه حفر و تجهیز شد و ۴ حلقه دیگر نیز هم اکنون در حال حفر است.

وی با تأکید بر کیفیت آب شرب و اهمیت سلامت آب، به راه اندازی و تجهیز آزمایشگاه شرق استان کرمان به مرکزیت نرماشیر اشاره کرد و افزود: کیفیت آب به صورت منظم پایش می شود و با جدیت بحث بهداشت آب دنبال می شود.

مدیر امور آبفای شهرستان نرماشیر ادامه داد: به منظور جلوگیری از آلودگی شبکه و همچنین توزیع عادلانه آب، انشعابات غیر مجاز با جدیت رصد می‌شوند و مطابق با قانون با متخلفان برخورد می شود.

پیدایش، افزود: در همین راستا تا کنون تعداد ۲۵۲ فقره انشعاب غیر مجاز شناسایی و از این تعداد ۱۰۲ فقره به مجاز تبدیل شده است.