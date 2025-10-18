مدیر آبفای جیرفت: ۳۳ کیلومتر از شبکه آبرسانی جیرفت اصلاح و بازسازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی مشایخی، صبح شنبه در جمع خبرنگاران گفت: در راستای برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای مدیریت تنش‌های آبی و تأمین پایدار آب شرب شهرستان، مجموعه‌ای از طرح‌های عملیاتی گسترده طی شش ماه گذشته اجرا شد و این اقدامات جهادی با هدف عبور موفق از پیک مصرف فصل تابستان و ارتقای سطح خدمات‌رسانی انجام شده‌اند.

وی افزود: در بخش زیرساخت و توزیع آب، به‌منظور کاهش هدر رفت و بهبود فشار آب، ۳۳ کیلومتر عملیات توسعه، اصلاح و بازسازی شبکه آبرسانی در مناطق مختلف شهرستان جیرفت انجام شده است.

مدیر امور آبفای شهرستان جیرفت تصریح کرد: همچنین در بخش منابع آبی، عملیات حفر ۱۵ حلقه چاه جدید نیز با هدف افزایش ظرفیت تولید آب شهرستان با موفقیت به پایان رسیده و همچنین ۸ حلقه چاه دیگر نیز با نصب پمپ‌ها و تجهیزات به‌روز، تجهیز و وارد مدار بهره‌برداری شده‌اند.

مشایخی، تاکید کرد: این اقدامات نشان‌دهنده عزم جدی امور آب و فاضلاب جیرفت برای ارتقای خدمات‌رسانی، افزایش پایداری تأمین آب و مدیریت مؤثر منابع آبی در سطح شهرستان است.