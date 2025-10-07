  1. استانها
۱۵ مهر ۱۴۰۴، ۹:۰۷

دیده ور: ۲ هزار مترمکعب مخزن ذخیره آب در عنبرآباد احداث شد

دیده ور: ۲ هزار مترمکعب مخزن ذخیره آب در عنبرآباد احداث شد

عنبرآباد- مدیر امور آبفای عنبرآباد از احداث ۲ هزار مترمکعب مخزن ذخیره برای پایداری شبکه آب در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، موسی دیده ور، صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: به منظور پایداری شبکه آب، ۲۰۰۰ مترمکعب مخزن ذخیره آب و یک باب ایستگاه پمپاژ تا پایان شهریور ماه سال جاری در شهرستان عنبرآباد احداث شد.

وی با اشاره به خشکسالی‌های دهه اخیر، تابستان امسال را در حوزه آب بسیار سخت توصیف کرد و افزود: برای گذر از تابستان همواره برنامه ریزی های دقیقی انجام می شود و تا پیش از شروع فصل گرما ما طرح های آبرسانی را برای مدیریت بهتر شرایط اجرا می کنیم.

وی ادامه داد: امسال هم برای گذر موفق از تابستان ۸ حلقه چاه مهندسی مجدد ، ۲ حلقه چاه تجهیز و ۵ حلقه چاه حفر شد.

مدیر امور آبفای عنبرآباد گفت: خرید و اجرای ۶۴۸۰ متر لوله پلی اتیلن خط انتقال و خرید و اجرای ۷۶۲۲ متر لوله پلی اتیلن جهت توسعه و بازسازی شبکه توزیع در ۶ ماه ابتدایی سال انجام شده است.

دیده ور، افزود: برای مدیریت بهتر منابع آبی موجود ۲۴۷ انشعاب غیرمجاز پس از شناسایی به مجاز تبدیل و ۴۵۲ کنتور فرسوده تعویض شد.

