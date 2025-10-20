  1. استانها
  2. بوشهر
۲۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۲۶

۱۸۲ نخبه جنوب استان بوشهر تجلیل شدند

۱۸۲ نخبه جنوب استان بوشهر تجلیل شدند

بوشهر- ۱۸۲ نخبه فرهنگی، هنری و قرآنی، عترت و نماز مرحله شهرستان‌ها و مناطق استان بوشهر شامل عسلویه، کنگان، دیر و بردخون با حضور مسئولان استانی و محلی در شهرستان دیر مورد تجلیل قرار گرفتند.

به گزارش مهر، فرماندار دیر ظهر دوشنبه در این همایش با بیان اینکه زبان هنر تأثیرگذار و معجزه‌گر است، اظهار کرد: هنر اسلامی می‌تواند در حوزه تعلیم و تربیت نقشی ویژه و ماندگار ایفا کند، چرا که زبان هنر، زبان نفوذ در دل‌هاست.

سید علیرضا سجادی با اشاره به آثار هنرمندان برجسته کشور همچون محمود فرشچیان و اساتید بزرگ خوشنویسی گفت: آثار این بزرگان نشان می‌دهد که هنر متعهد و اصیل تا چه اندازه می‌تواند در ذهن و جان مخاطب اثر بگذارد و پیام اخلاق و انسانیت را منتقل کند.

فرماندار دیر افزود: موسیقی، شعر، نقاشی، قرائت قرآن و حتی اذان مؤذن با صوت دلنشین، از جلوه‌هایی هستند که با زبان زیبای هنر بر روح انسان تأثیر می‌گذارند و زمینه تعالی و آرامش را فراهم می‌کنند.

سجادی با تأکید بر اینکه هنر روح را جلا می‌دهد و موجب شناخت بیشتر نسبت به خویشتن و خالق هستی می‌شود، ادامه داد: هر جا که هنر در کنار علم قرار گیرد، اثرگذاری آن چندین برابر خواهد شد؛ چرا که علم راه دانستن و هنر راه ماندن در دل‌ها است.

۱۸۲ نخبه جنوب استان بوشهر تجلیل شدند

حمزه خواجه سرپرست آموزش‌وپرورش شهرستان دیر نیز با قدردانی از حضور گسترده دانش‌آموزان نخبه اظهار داشت: درخشش شما در مسابقات فرهنگی، هنری و قرآنی ثابت می‌کند مدرسه کارگاه انسان‌سازی و شکوفایی استعدادهای خدادادی است.

وی افزود: این تجلیل انگیزه‌ای برای تلاش بیشتر و حضور فعال‌تر در عرصه‌های ملی و بین‌المللی است و آینده از آنِ نسل جوانی است که با علم، ایمان و هنر مسیر پیشرفت کشور را می‌سازد.

این همایش با حضور معاون پرورشی و فرهنگی اداره‌کل آموزش‌وپرورش استان بوشهر، جمعی از فرهنگیان، مربیان پرورشی شهرستان‌های همجوار و خانواده‌های دانش‌آموزان برگزیده در دیر برگزار شد.

۱۸۲ نخبه جنوب استان بوشهر تجلیل شدند

۱۸۲ نخبه جنوب استان بوشهر تجلیل شدند

۱۸۲ نخبه جنوب استان بوشهر تجلیل شدند

کد خبر 6628553

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها