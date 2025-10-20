۱۸۲ نخبه جنوب استان بوشهر تجلیل شدند

به گزارش مهر، فرماندار دیر ظهر دوشنبه در این همایش با بیان اینکه زبان هنر تأثیرگذار و معجزهگر است، اظهار کرد: هنر اسلامی میتواند در حوزه تعلیم و تربیت نقشی ویژه و ماندگار ایفا کند، چرا که زبان هنر، زبان نفوذ در دلهاست.
سید علیرضا سجادی با اشاره به آثار هنرمندان برجسته کشور همچون محمود فرشچیان و اساتید بزرگ خوشنویسی گفت: آثار این بزرگان نشان میدهد که هنر متعهد و اصیل تا چه اندازه میتواند در ذهن و جان مخاطب اثر بگذارد و پیام اخلاق و انسانیت را منتقل کند.
فرماندار دیر افزود: موسیقی، شعر، نقاشی، قرائت قرآن و حتی اذان مؤذن با صوت دلنشین، از جلوههایی هستند که با زبان زیبای هنر بر روح انسان تأثیر میگذارند و زمینه تعالی و آرامش را فراهم میکنند.
سجادی با تأکید بر اینکه هنر روح را جلا میدهد و موجب شناخت بیشتر نسبت به خویشتن و خالق هستی میشود، ادامه داد: هر جا که هنر در کنار علم قرار گیرد، اثرگذاری آن چندین برابر خواهد شد؛ چرا که علم راه دانستن و هنر راه ماندن در دلها است.
حمزه خواجه سرپرست آموزشوپرورش شهرستان دیر نیز با قدردانی از حضور گسترده دانشآموزان نخبه اظهار داشت: درخشش شما در مسابقات فرهنگی، هنری و قرآنی ثابت میکند مدرسه کارگاه انسانسازی و شکوفایی استعدادهای خدادادی است.
وی افزود: این تجلیل انگیزهای برای تلاش بیشتر و حضور فعالتر در عرصههای ملی و بینالمللی است و آینده از آنِ نسل جوانی است که با علم، ایمان و هنر مسیر پیشرفت کشور را میسازد.
این همایش با حضور معاون پرورشی و فرهنگی ادارهکل آموزشوپرورش استان بوشهر، جمعی از فرهنگیان، مربیان پرورشی شهرستانهای همجوار و خانوادههای دانشآموزان برگزیده در دیر برگزار شد.
