سامانه هوشمند پهپاد ترمال در پارک ملی دریاچه ارومیه رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت جباری مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی ظهر دوشنبه در آئین رونمایی از سامانه هوشمند پهپاد ترمال در پارک ملی دریاچه ارومیه، اظهار کرد: این سامانه با هدف پایش شبانه، رصد حیاتوحش، کنترل ورودهای غیرمجاز و افزایش امنیت زیستگاههای حساس پارک ملی دریاچه ارومیه راهاندازی شده است و گامی نو در مسیر استفاده از فناوریهای روز برای حفاظت از محیط زیست استان به شمار میرود.
وی با تاکید بر اهمیت استفاده از فناوریهای نوین در حفاظت از گونههای در معرض خطر گفت: در شرایط کنونی که حفاظت از گونههای ارزشمند همچون گوزن زرد ایرانی نیازمند سرعت، دقت و نظارت مداوم است، بهرهگیری از پهپادهای حرارتی میتواند نقشی مؤثر در افزایش امنیت زیستگاه، پایش شبانه و کاهش تهدیدات انسانی داشته باشد.
جباری خاطرنشان کرد: اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی با توسعه زیرساختهای دیجیتال، هوشمندسازی پایشها و تقویت توان یگان حفاظت، در مسیر ایجاد الگوی نوین مدیریت علمی و فناورانه محیط زیست گام برمیدارد.
وی با بیان اینکه هم اکنون وضعیت حیات وحش در جزایر دریاچه ارومیه در وضعیت پایدار زیستی قرار دارند، گفت: در حال حاضر، ۶ دوربین فعال در جزایر و منطقه رشکان بهصورت شبانهروزی وضعیت زیستی را پایش میکنند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی عنوان کرد: جزایر پارک ملی دریاچه ارومیه مأمن امنی برای حیاتوحش هستند و پایش مستمر توسط محیطبانان و یگان حفاظت بهصورت میدانی و برخط در حال انجام است تا هرگونه تغییر یا تهدید احتمالی شناسایی و کنترل شود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی گفت: محیطبان بهطور شبانهروزی در سه پاسگاه محیطبانی چیچست، جزایر پارک ملی و رشکان و همچنین در قالب یک گشت نامحسوس در حال فعالیت هستند.
