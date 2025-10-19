تامین علوفه حیات وحش برای حفظ تعادل اکولوژیک شاهرود

علی اکبر قربانلو در گفتوگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه پخش علوفه برای حیاتوحش در مناطق حفاظت شده شهرستان شاهرود توسط محیطبانان انجام شد، ابراز داشت: هدف از این اقدام حفظ تعادل اکولوژیکی در مناطق تحت مدیریت است.
وی افزود: همزمان با شروع فصل پاییز و کمبود منابع غذایی در حیات وحش برای پیشگیری از بروز تنش تغذیهای و مهاجرت ناخواسته در جمعیت گونههای جانوری این اقدام در دستور کار قرار گرفت.
رئیس اداره محیط زیست شاهرود با بیان اینکه به دلیل خشکسالی و کاهش پوشش گیاهی علوفه مورد نیاز حیات وحش در دسترس باید باشد، ابراز داشت:
تأمین علوفه برای گونههای شاخصی مانند کل و بز، قوچ و میش، و سایر پستانداران علفخوار از اقدامات حمایتی مهم در فصل سرد سال است.
قربانلو در ادامه تصریح کرد: این اقدام با رعایت اصول زیستمحیطی و در نقاط دارای بیشترین مشاهده تراکم جمعیتی حیاتوحش شاهرود انجام شده است.
وی با تاکید بر اینکه رویکرد این اقدام حفظ سلامت جانوران و پیشگیری از آسیب به پوشش گیاهی و تعارض با جوامع محلی است، افزود: اقدامات حمایتی و پایش مستمر زیستگاهها در دست اقدام است.
