به گزارش خبرنگار مهر، زهرا بهروز آذر ظهر دوشنبه در نشست با بانوان نخبه و اثرگذار استان اصفهان در سالن همایش اتاق بازرگانی حضور یافت و با قدردانی از تلاشهای آنان اظهار کرد: امروز فرصت بسیار ارزشمندی بود تا از حضور تکتک شما بیاموزم و مسائل حوزه زنان استان را شناسایی کنیم و برای آنها راهکار پیدا کنیم.
توجه دولت به حضور فعال زنان
وی با تأکید بر اینکه ایران برای همه ایرانیان است گفت: تلاش دولت این است که همه بتوانند نقش خود را در توسعه کشور ایفا کنند و صدای بی صدایان شنیده شود. وی افزود: مدیران کل بانوان در همه استانها ذیل استانداران فعالیت میکنند تا مسائل شناسایی و منتقل شوند، هرچند مشکلات ساختاری فعلی محدودیتهایی ایجاد کرده است.
دستاوردهای زنان در ورزش و پارالمپیک
معاون رئیسجمهور به موفقیت زنان در حوزه ورزش اشاره کرد و اظهار کرد: ایران در حوزه پارالمپیک زنان بین ۲۸ کشور جهان برتر شناخته شد و این افتخار نتیجه حضور زنان ورزشکار، مربی و داور است.
وی همچنین از راهاندازی اولین المپیاد تخصصی زنان و پارالمپیاد همزمان خبر داد و بر ضرورت توسعه اسپانسرینگ ورزش زنان تأکید کرد.
سلامت، جمعیت و نقش زنان در آینده کشور
بهروز آذر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت سلامت زنان، به ویژه غربالگری سرطان پستان و ترویج خودآگاهی، تصریح کرد: جمعیت سالم برای توسعه کشور اهمیت دارد و زنان نقش کلیدی در اصلاح سبک زندگی و الگوی مصرف ایفا میکنند. وی یادآور شد که قوانین کشور حمایتهای ویژهای برای زنان قائل شده و اصلاح مقررات با هدف تساوی حقوق زنان در دستور کار دولت قرار دارد.
در پایان، معاون رئیسجمهور بر اهمیت تعامل مستمر با بانوان در استانها و تشکیل کارگروههای تخصصی برای پیگیری مسائل مختلف تأکید کرد و از بانوان خواست هرگونه نابرابری در فرصتها و شیوهها را به معاونت زنان گزارش دهند تا پیگیری قانونی شود.
وی گفت: تلاش دولت بر شنیدن صدای زنان و ایجاد ساختار حمایتی پایدار است تا آنان دوشادوش مردان در مسیر توسعه کشور نقشآفرینی کنند.
