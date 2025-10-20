به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال تراکتور تبریز از ساعت ۱۹:۳۰ امروز دوشنبه در هفته سوم لیگ نخبگان آسیا به مصاف شارجه امارات میرود. دیداری که میتواند مسیر شاگردان دراگان اسکوچیچ در ادامه رقابتها را تا حد زیادی مشخص کند.
نیاز فوری تراکتور به پیروزی
تراکتور در دو دیدار نخست مرحله گروهی لیگ نخبگان به دو تساوی دست یافته و هنوز موفق به کسب پیروزی نشده است. شاگردان اسکوچیچ که در هفتههای گذشته عملکردی قابل قبول اما بدون نتیجه قطعی داشتهاند، حالا بهدنبال نخستین برد آسیایی خود هستند تا جایگاهشان در جدول گروه را بهبود ببخشند.
دراگان اسکوچیچ در نشست خبری پیش از بازی تأکید کرده که تیمش با انگیزه بالا به میدان خواهد رفت و هدفی جز پیروزی ندارد. با این حال، تراکتور در ترکیب خود با چند غیبت مهم مواجه است و احتمالاً دو بازیکن خارجی این تیم به دلیل مصدومیت و مسائل فنی در ترکیب قرار نخواهند گرفت.
میزبان باتجربه و خطرناک
شارجه یکی از تیمهای باسابقه فوتبال امارات است که معمولاً در رقابتهای آسیایی حضور پررنگی دارد. این تیم در دو دیدار قبلی خود عملکردی نوسانی داشته اما در بازیهای خانگی، تیمی قدرتمند و هجومی نشان داده است. شارجه در ترکیب خود چند بازیکن خارجی شاخص از جمله مهاجم برزیلی و یک هافبک پرتغالی دارد که نقش کلیدی در ساختار تهاجمی تیم ایفا میکنند.
این دیدار چهارمین تقابل رسمی بین تراکتور و شارجه در تاریخ رقابتهای آسیایی محسوب میشود. در سه بازی گذشته، هر دو تیم یک برد، یک باخت و یک تساوی در کارنامه دارند و از این نظر آماری برابر دارند. در مجموع، تراکتور تاکنون ۱۷ بار برابر تیمهای اماراتی قرار گرفته که حاصل آن ۶ پیروزی، ۷ تساوی و ۴ شکست بوده است.
بازی مقابل شارجه برای تراکتور اهمیت زیادی دارد؛ نتیجه این دیدار میتواند جایگاه این تیم در جدول گروه را بهطور مستقیم تحت تأثیر قرار دهد. شاگردان اسکوچیچ با علم به دشواری بازی در زمین حریف، قصد دارند با کسب نتیجهای مطلوب، روند صعودی خود را آغاز کنند و نخستین پیروزی آسیایی را برای هواداران پرشور تبریزی به ارمغان آورند.
نظر شما