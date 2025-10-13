به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعهنویی در نشست خبری پیش از دیدار تیم ملی فوتبال ایران با تانزانیا در دبی امارات گفت: همانطور که حشمت مهاجرانی پدر فوتبال ایران گفت فلسفه بازیهای دوستانه به جهت شناخت نقاط ضعف و قوت تیم است. ثبات باید در ترکیب داشته باشیم. متأسفانه پس از صعود به جام جهانی، مصدومهای زیادی داشتیم.
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران افزود: چنین دیدارهایی ور راستای شبیهسازی برای بازیهای جام جهانی است. این اتفاق برای ما در دیدار با روسیه تحقق یافت. جا دارد همین جا از میزبانی خوب روسیه و هموطنان مقیم در آنجا تشکر کنم. بازی روسیه دستاورد بزرگی مثل بازی با ازبکستان با ما داشت. جلوی ازبکستان ۱۲۰ دقیقه بازی کنید، اخراج و پنالتی شما را برگردانند و از لحاظ روحی روی شما تأثیر میگذارند. این دو بازی راه را به ما نشان داد. من اگر شبههای داشتم یعد از بازی ازبکستان و روسیه، معتقدم که در جام جهانی نتایج خیلی خوبی خواهیم گرفت.
وی افزود: در ساختارهای دفاعی و حمله خیلی خوب بودیم اما متأسفانه دوستان طور دیگر تفسیر کردند. در جو ۴۵ هزار نفری که تا به حال در آنجا نبودند چنین نمایشی داشتیم. کارشناسان روسیه از نمایش ایران تعریف کردند و گفتند ایران نمایش منسجمی داشته است. این را آنها گفتند دیگر. گل دوم ۰/۰۵ امید گل بود و آن را دریافت کردیم. ما باید تمام نفرات را داشته باشیم، ما سید حسین حسینی، سید مجید حسینی، حسین کنعانیزادگان، روزبه چشمی، مهدی قایدی، سردار آزمون، علی قلیزاده، مهدی محبی و محمد کریمی را نداریم. فلسفه بازیهای دوستانه شناسایی نقاط ضعف و قوت بود. باید از تک تک بازیکنان تشکر کنم.
سرمربی تیم ملی فوتبال ادامه داد: در تاریخ فوتبال ایران، بدون اغراق میتوان گفت اکنون در یکی از بدترین دورانهای خود قرار داریم. باید اذعان کرد که مشکلات موجود، مانند مشکلات یک خانواده است که باید درون خود آن را حل و فصل کند. در همین شرایط دشوار، تاج و اعضای محترم هیأترئیسه و نبی دبیرکل فدراسیون، با اتحاد و همکاری بهعنوان یک خانواده واقعی تلاش میکنند تا این مشکلات برطرف شود. کاری که ما انجام دادیم را اگر با دقت نگاه کنید، متوجه میشوید که صرفاً بر اساس علایق شخصی نبوده است. تیم امید، به سرمربیگری امید روانخواه که نتایج بسیار خوبی هم کسب کردهاند، نشان از برنامهریزی دقیق دارد. ما در واقع دو تیم امید تشکیل دادیم و از بین بازیکنان، ۸ نفر در یک سال و نیم گذشته، از جمله شش بازیکن فیکس در دیدار مقابل امارات در اردوهای تیم ما حضور داشتند.
وی افزود: بحث جوانگرایی بهصورت واقعی انجام شده و تغییر نسل در تیم ملی صورت گرفته است. اکنون بسیاری از بازیکنان جوان در حال بازی هستند و بسته به عملکردشان، در اردوهای آینده نیز میتوانند در ترکیب تیم ملی قرار بگیرند. این تغییر نسل در سختترین شرایط ممکن انجام شده و نکته جالب اینجاست که با وجود تمام مشکلات، ما سریعترین صعود تاریخ را تجربه کردیم و بهاندازه تیم ملی ژاپن امتیاز گرفتیم، در حالی که شرایطمان بهمراتب دشوارتر بود. میخواهم تأکید کنم که تیم ملی متعلق به همه ماست. نه مال من است و نه برای مهدی تاج.
او درباره انتقادها از وضعیت فنی تیم ملی تصریح کرد: خودم بازیها را تماشا میکنم و نظرات پیشکسوتان را هم میخوانم. بسیاری از آنان از جمله حشمت مهاجرانی با نگاه مثبت و دلسوزانه درباره تیم ملی صحبت میکنند. وقتی کسی مانند او که از بزرگان فوتبال ایران است از تیم تعریف میکند این نشان میدهد مسیر درستی در پیش گرفته شده است.
