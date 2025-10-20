خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در دیدار صدها نفر از قهرمانان رشته‌های مختلف ورزشی و مدال‌آوران المپیادهای علمی جهانی با اشاره به قلدرمآبی‌ها و یاوه‌گویی‌های اخیر رئیس جمهور آمریکا گفتند: این شخص سعی کرد با رفتار سخیف و دروغ‌های فراوان درباره منطقه، ایران و ملت ایران، به صهیونیست‌ها روحیه و خود را توانا جلوه دهد اما اگر توانایی دارد، برود میلیون‌ها نفری را که در همه ایالت‌های آمریکا علیه او شعار می‌دهند آرام کند.

رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به حرف‌های رئیس‌جمهور آمریکا که ضمن افتخار کردن به بمباران صنعت هسته‌ای ایران مدعی از بین بردن آن شده بود، افزودند: ایرادی ندارد، به همین خیال باشید، اما اصلاً شما چه کاره هستید که اگر کشوری صنعت هسته‌ای دارد، در قبال آن باید و نباید مطرح کنید. چه ربطی به آمریکا دارد که ایران امکانات و صنعت هسته‌ای دارد یا ندارد. این دخالت‌ها ناباب، غلط و زورگویانه است.

ایشان با اشاره به اظهار آمادگی ترامپ برای معامله گفتند: می‌گوید من اهل معامله‌ام در حالی که اگر معامله با زورگویی همراه و نتیجه آن از قبل معلوم باشد، معامله نیست؛ بلکه تحمیل و زورگویی است. ملت ایران زیر بار تحمیل نخواهد رفت.

سخنرانی امروز رهبر معظم انقلاب اسلامی با بازتاب گسترده‌ای دررسانه های جهانی و بین المللی مواجه شد.

شبکه المنار لبنان با تیتر «امام خامنه ای در واکنش به ادعاهای ترامپ درباره نابودی صنعت هسته‌ای ایران: ایرادی ندارد، به همین خیال باشید» نوشت: امام خامنه ای آمریکا را شریک اصلی جنایات رژیم صهیونیستی در غزه دانست و واشنگتن را تجسم واقعی تروریسم دانست.

خبرگزاری رویترز در این خصوص چنین تیتر زد: (حضرت آیت الله) خامنه‌ای پیشنهاد ترامپ برای مذاکره را رد کرد و منکر نابودی توانمندی‌های هسته‌ای ایران توسط آمریکا شد.

خبرگزاری تاس نیز در این باره اعلام کرد: آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران، تأکید کرده است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ممکن است همچنان معتقد باشد که کل زیرساخت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی در حملات ماه ژوئن نابود شده است. او در صفحه خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: رئیس جمهور آمریکا به خود می‌بالد که صنعت هسته‌ای ایران را بمباران و نابود کرده است. خیلی خوب، در رویاهایتان باشید!

سخنرانی معظم له مورد توجه رسانه‌های صهیونیستی نیز قرار گرفت. رسانه صهیونیستی تایمز آو اسرائیل، این بخش از سخنرانی ایشان را مورد توجه قرار داد: آیت‌الله علی خامنه‌ای رهبر ایران، ادعای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اینکه ایالات متحده قابلیت‌های هسته‌ای ایران را نابود کرده است، رد کرد. آیت‌الله خامنه‌ای در ایکس نوشت: رئیس جمهور آمریکا با افتخار می‌گوید که آنها صنعت هسته‌ای ایران را بمباران و نابود کرده‌اند. بسیار خوب، به رویاپردازی ادامه دهید!

شبکه العربیه نیز با پوشش فوری بیانات حضرت آیت الله خامنه ای نوشت که رهبر ایران درباره سخنان ترامپ گفت: اعلام علنی او مبنی بر نابودی تأسیسات هسته‌ای ما یک توهم است.

از سوی دیگر، سی تی وی نیوز در این باره اعلام کرد: آیت‌الله علی خامنه‌ای رهبر ایران روز دوشنبه پیشنهاد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای ازسرگیری مذاکرات را رد و ادعای او مبنی بر اینکه ایالات متحده قابلیت‌های هسته‌ای ایران را نابود کرده است، را نپذیرفت. خامنه‌ای گفت: ترامپ می‌گوید که اهل معامله است، اما اگر معامله‌ای با اجبار همراه باشد و نتیجه آن از پیش تعیین شده باشد، معامله نیست، بلکه تحمیل و قلدری است.

شفق نیوز در این خصوص چنین نوشت: آیت‌الله علی خامنه‌ای رهبر ایران، ایالات متحده را به راه‌اندازی «جنگ نرم» با هدف تضعیف روحیه ملی متهم کرد و اظهارات اخیر دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در اسرائیل را رد کرد. آیت‌الله خامنه‌ای روز دوشنبه در دیدار با ورزشکاران و برندگان المپیادهای علمی بین‌المللی گفت که ایالات متحده و متحدانش به دنبال گسترش ناامیدی در میان ایرانیان هستند. وی در مورد حملات هوایی به تأسیسات هسته‌ای ایران نیز گفت که ترامپ «به نابودی صنعت هسته‌ای ایران افتخار می‌کند - بگذارید در این توهم زندگی کند.

المیادین هم اعلام کرد: رهبر ایران در واکنش به سخنان ترامپ درباره نابودی صنعت هسته‌ای ایران گفت: خیلی خوب، به همین خیال باش!

العربیه انگلیسی هم این سخنرانی را چنین مورد توجه و پوشش قرار داد: علی خامنه‌ای رهبر ایران روز دوشنبه ادعاهای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اینکه سایت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی در حملات آمریکا در ماه ژوئن نابود شده‌اند را رد کرد. آیت‌الله خامنه‌ای در بیانیه‌ای در وب‌سایت رسمی خود به ترامپ گفت که در مورد اظهاراتش در مورد تخریب این سایت‌ها «به رویاپردازی ادامه دهد» و حق رئیس جمهور آمریکا را برای «بیان اینکه یک کشور دارای صنعت هسته‌ای چه چیزی را باید یا نباید داشته باشد» زیر سوال برد.