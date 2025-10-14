به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام احمدحسین شریفی ظهر سه شنبه در نشست سه شنبه‌های علوم انسانی اسلامی که با موضوع تبیین ابعاد آموزشی و پژوهشی پیام حضرت امام خامنه‌ای به همایش یکصدمین سالگرد باز تأسیس حوزه علمیه قم در عرصه علوم انسانی اسلامی در مؤسسه امام خمینی (ره) برگزار شد، اظهار کرد: جایگاه علوم انسانی اسلامی در این پیام جایگاه یویژه است. و این بیانیه، از نظر عمق و جامعیت، در تاریخ حوزه‌های علمیه بی‌نظیر است.

عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) با بیان اینکه «دلم برای مظلومیت این بیانیه می‌سوزد» زیرا هنوز، علیرغم گذشت قریب به شش ماه از صدور آن، به‌طور شایسته مورد توجه و اقدام قرار نگرفته است، افزود: در مقایسه با بیانیه‌های سایر مراجع و بزرگان، نگاه رهبر انقلاب به حوزه علمیه در این پیام، نگاهی به کلی دیگر است. نگاهی تحولی، عمیق، آینده‌نگرانه و تمدن‌سازانه است. فقه را در افق تمدنی می‌بیند. فلسفه اسلامی را تا امتداد اجتماعی و شکل‌دهی به شاکله زندگی مردم دنبال می‌کند. و به طور کلی افق تازه‌ای را پیش‌روی حوزه‌های علمیه گشوده است.

حجت‌الاسلام شریفی با تأکید بر اینکه مخاطب اصلی این پیام مدیران حوزه‌های علمیه هستند، تصریح کرد: رهبر انقلاب در این بیانیه، بر ضرورت اصلاح در سه عرصه «تعلیم»، «تربیت» و «مدیریت حوزه» تأکید کرده‌اند تا فاصله میان وضع موجود و وضع مطلوب جبران شود.

رهبر انقلاب بر «فقه روزآمد، عقلانی و اقناع‌کننده» تأکید کرده‌اند

رئیس دانشگاه قم گفت: متأسفانه هنوز حوزه علمیه و مدیران آن اقدام ملموس و جدی در راستای تحقق این بیانیه انجام نداده‌اند. اگر هم در این خصوص کارگروه‌هایی تشکیل داده‌اند، هیچ بروز و ظهوری نداشته است. رهبر انقلاب دیدی کلان، تمدنی و جامع نسبت به آینده حوزه دارند و یکی از نکات مهم، اصلاح ساختارهای درونی حوزه مانند نظام آموزشی، سطوح تحصیلی و ساماندهی مدارک حوزوی است که تاکنون کمتر به آن پرداخته شده است.

وی افزود: رهبر انقلاب در پایان این بیانیه به هشت نکته اساسی اشاره کرده‌اند که باید مبنای تحول حوزه قرار گیرد و این مطالبه باید از سوی اساتید، نخبگان و طلاب جوان پیگیری شود تا فاصله بین وضع موجود و وضع مطلوب پر شود.

عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) با اشاره به پنج رکن اصلی پیام رهبر انقلاب برای پیشروی و سرآمدی حوزه، گفت: در این میان، تأکید ویژه‌ای بر علوم انسانی اسلامی و همچنین تاریخ معاصر و فقه شده است و حوزه باید در فقه پیشرو باشد، زیرا جامعه امروز بیش از هر زمان دیگر به عقلانیت فقهی و فهم عمیق شریعت نیاز دارد تا این مبانی برای نخبگان دانشگاهی و عموم مردم تبیین شود.

رئیس دانشگاه قم با بیان اینکه رهبر انقلاب بر «فقه روزآمد، عقلانی و اقناع‌کننده» تأکید کرده‌اند، اظهار کرد: این نوع فقه باید با سایر ابعاد معرفتی دین مانند فلسفه، کلام و تفسیر پیوند بخورد تا پاسخگوی نیازهای زمان باشد ولی متأسفانه هنوز در برخی برنامه‌های آموزشی حوزه، چنین نگاه جامعی نهادینه نشده است.

عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) عنوان کرد: یکی از ضعف‌های جدی حوزه در این است که حتی دو واحدِ درسی منسجم درباره انسان‌شناسی ندارد، در حالی‌که بدون شناخت صحیح از مبانی انسان‌شناختی از نگاه اسلام، نمی‌توان از آموزه‌های دینی و فقهی به‌درستی دفاع کرد.

وی در ادامه افزود: رهبر انقلاب در پیام خود به نظام اجتماعی کشور اشاره کرده و فرموده‌اند که جز در اصل حکومت، سایر عرصه‌های نظام اجتماعی سامان نیافته است و این خلأ باید توسط حوزه علمیه جبران شود.

حجت‌الاسلام شریفی با بیان اینکه رهبر انقلاب بر «نوآوری تمدنی» تأکید دارند، گفت: ایشان برترین هدف انقلاب اسلامی و حوزه‌های علمیه را تحقق تمدن نوین اسلامی دانسته‌اند و پنج رکن بنیادین برای این تمدن ذکر کرده‌اند که باید محور حرکت علمی و فرهنگی حوزه باشد.

وی تصریح کرد: رهبر انقلاب در بخش «توصیه‌های هشت‌گانه» خود برای کاهش فاصله بین وضعیت مطلوب و موجود، تأکید کرده‌اند که برنامه درسی حوزه باید به‌گونه‌ای طراحی شود که فقهی روشن‌بین، پویا، فنی و متکی به اجتهاد نظام‌مند شکل گیرد؛ فقهی که در تعامل با فلسفه، کلام و تفسیر، بتواند شاکله فکری و اجتماعی جامعه اسلامی را بسازد.

عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) در پایان گفت: این رسالت سنگین امروز بر دوش مؤسسه امام خمینی (ره) و نهادهای علمی و حوزوی همسوست تا با اولویت‌بندی مأموریت‌ها، ضمن تعمیق مباحث فقهی و فلسفی، زمینه‌ساز تحول در علوم انسانی اسلامی و تحقق نگاه تمدنی رهبر انقلاب باشند.