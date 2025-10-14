موافقت مقام معظم رهبری با ۵۰۰ سهمیه امریه سربازی محققان پسا دکتری

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر پیمان صالحی دوشنبه شب در جلسه بررسی و تبادل نظر درباره چالشها و برنامههای جدید پژوهشی و توسعه علمی دانشگاه که در آن نمایندگان و اساتید تعدادی از دانشگاههای استان حضور داشتند، گفت: با پیگیریهای وزارت علوم حضرت آیت الله خامنه ای فرمانده معظم کل قوا با تخصیص سهمیه ۵۰۰ امریه سربازی برای محققان دوره "پست داک" (پسادکتری) موافقت کردند که این موضوع برای اولین بار در کشور اجرامی شود.
وی خاطرنشان کرد: ۱۵۰ هزار دانشجوی دکتری در کشور داریم و هر سال دو هزار پسا دکتری میگیریم.
صالحی در ادامه از تصویب کلیات طرح تقویت ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت در مجلس خبر داد و افزود: بعضی از بندهای آن در کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است.
وی با بیان اینکه یک درصد عوارض مواد خام به معاونت علمی ریاست جمهوری داده میشود، خاطرنشان کرد: از تولیدات علمی در رشتههای علوم انسانی باید حمایت ویژهای شود.
معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: بر اساس مصوبه نمایندگان مجلس همه دستگاههای اجرایی علاوه بر بودجه پژوهشی، یک درصد از اعتبارات تخصیص یافته هزینهای را برای انجام امور پژوهشی و توسعه فناوری باید هزینه کنند.
صالحی اظهار کرد: با استفاده از قانون جهش تولید دانش بنیان به ویژه مواد ۱۱، ۱۳ آن شرکتهای خصوصی میتوانند مالیات خود را با انعقاد تفاهم نامه با پارکها، شرکتهای دانش بنیان و دانشگاهها با تایید معاونت علمی رئیس جمهور در این زمینه هزینه کنند و حتی مبلغ هزینه شده در این خصوص قابل انتقال به سال بعد هم است.
وی در ادامه از تدوین برنامه عملیاتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای برنامه هفتم توسعه خبر داد و تاکید کرد: در وسط میدان باید با مشکلات بجنگیم و برای حداقلها، حداکثر خود را بگذاریم.
در ادامه این جلسه شرکت کنندگان در آن به مسایل چون توجه اخلاق پژوهشی، استفاده از قانون جهش تولید، نبود زمینه برای برقراری ارتباط دانشگاه با صنعت، تامین مالی پژوهشها، مشکل پسماندههای آزمایشگاهی، نبود توازن بین نوشتن مقاله و تولید محصول، نبود ضمانت اجرایی برای استفاده از نتایج پژوهشها، توجه به وضعیت معیشت اعضای هیئت علمی و بی عدالتی در حوزه پژوهشی به دلیل وجود آئین نامههای موجود و… اشاره کردند.
