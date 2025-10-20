به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام امین عظیمی‌فر عصر دوشنبه در نشست با خبرنگاران شهرستان دهلران با تأکید بر وحدت به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نیازهای جامعه اظهار داشت: وحدت باید همواره در اولویت مسئولان و گروه‌های سیاسی قرار گیرد.

وی افزود: خبرنگاران بازوی موفق در امر مطالبه‌گری هستند و به‌عنوان پل ارتباطی میان مردم و مسئولان نقش مهمی در طرح مشکلات و پیگیری برای حل آنها ایفا می‌کنند.

امام جمعه دهلران تصریح کرد: فرهنگ مطالبه‌گری باید در جامعه نهادینه شود و رسانه‌ها می‌توانند با رویکرد فرهنگی این مسیر را تقویت کنند.

حجت‌الاسلام عظیمی‌فر با اشاره به ضرورت رعایت اصول مطالبه‌گری، گفت: یکی از اصول مهم در این زمینه، اوج تکریم است که باید در تعاملات رسانه‌ای و اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: خبرنگاران با رعایت امانت‌داری و اخلاق حرفه‌ای، موجب تقویت همبستگی اجتماعی و افزایش رضایتمندی مردم می‌شوند؛ به‌ویژه زمانی‌که انعکاس اخبار بر پایه واقعیت‌ها و بی‌طرفی صورت گیرد.

امام جمعه دهلران با تأکید بر اینکه مطالبه‌گری در رسانه‌ها باید در چارچوب قانون باشد، اظهار کرد: رسانه‌ها باید از انتشار مطالب نادرست و سیاه‌نمایی پرهیز کنند، زیرا این‌گونه رفتارها اعتماد عمومی را آسیب می‌زند و وحدت ملی را تضعیف می‌کند.

وی در پایان گفت: خبرنگاران باید چشمان بیدار جامعه باشند و مطالبات بحق مردم را از مسئولان پیگیری کنند. تریبون نماز جمعه نیز در کنار نقش معنوی خود، منعکس‌کننده خواست و مطالبه مردم از مدیران است.

در پایان این نشست، خبرنگاران شهرستان دهلران مشکلات و چالش‌های موجود در حوزه‌های مختلف از جمله زیرساخت، اشتغال و خدمات شهری را مطرح کردند و خواستار عزم جدی مسئولان برای رفع این مسائل شدند.