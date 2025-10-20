  1. استانها
  2. ایلام
۲۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۵۹

امام جمعه دهلران: مطالبه‌گری باید مسئله‌محور باشد

امام جمعه دهلران: مطالبه‌گری باید مسئله‌محور باشد

ایلام - امام جمعه دهلران با اشاره به رسالت اصلی خبرنگاران در جامعه،گفت: مطالبه‌گری باید مسئله‌محور باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام امین عظیمی‌فر عصر دوشنبه در نشست با خبرنگاران شهرستان دهلران با تأکید بر وحدت به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نیازهای جامعه اظهار داشت: وحدت باید همواره در اولویت مسئولان و گروه‌های سیاسی قرار گیرد.

وی افزود: خبرنگاران بازوی موفق در امر مطالبه‌گری هستند و به‌عنوان پل ارتباطی میان مردم و مسئولان نقش مهمی در طرح مشکلات و پیگیری برای حل آنها ایفا می‌کنند.

امام جمعه دهلران تصریح کرد: فرهنگ مطالبه‌گری باید در جامعه نهادینه شود و رسانه‌ها می‌توانند با رویکرد فرهنگی این مسیر را تقویت کنند.

حجت‌الاسلام عظیمی‌فر با اشاره به ضرورت رعایت اصول مطالبه‌گری، گفت: یکی از اصول مهم در این زمینه، اوج تکریم است که باید در تعاملات رسانه‌ای و اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: خبرنگاران با رعایت امانت‌داری و اخلاق حرفه‌ای، موجب تقویت همبستگی اجتماعی و افزایش رضایتمندی مردم می‌شوند؛ به‌ویژه زمانی‌که انعکاس اخبار بر پایه واقعیت‌ها و بی‌طرفی صورت گیرد.

امام جمعه دهلران با تأکید بر اینکه مطالبه‌گری در رسانه‌ها باید در چارچوب قانون باشد، اظهار کرد: رسانه‌ها باید از انتشار مطالب نادرست و سیاه‌نمایی پرهیز کنند، زیرا این‌گونه رفتارها اعتماد عمومی را آسیب می‌زند و وحدت ملی را تضعیف می‌کند.

وی در پایان گفت: خبرنگاران باید چشمان بیدار جامعه باشند و مطالبات بحق مردم را از مسئولان پیگیری کنند. تریبون نماز جمعه نیز در کنار نقش معنوی خود، منعکس‌کننده خواست و مطالبه مردم از مدیران است.

در پایان این نشست، خبرنگاران شهرستان دهلران مشکلات و چالش‌های موجود در حوزه‌های مختلف از جمله زیرساخت، اشتغال و خدمات شهری را مطرح کردند و خواستار عزم جدی مسئولان برای رفع این مسائل شدند.

کد خبر 6628745

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها