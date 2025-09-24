به گزارش خبرنگار مهر، امیر قاسمی در نشست ستاد گردشگری شهرداری با مدیران مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران که امروز در سالن اجتماعات شهرداری منطقه ۷ برگزار شد گفت: مصوبه شورای شهر تهران در ۱۲ مرداد در خصوص ۱۴ مهر به عنوان روز تهران پیشنهاد شد. بالاخره تقویم تهران دارای روز تهران خواهد بود البته از ده سال پیش برای این هفته فرهنگی کار میکنیم و برنامههای مختلفی را به اجرا گذاشتهایم. اما امسال برنامه ویژه ای برای هفته گردشگری تهران با عنوان روز تهران در ساختمان بلدیه برگزار خواهیم کرد.
وی گفت: در این ایام بیش از ۱۱۰ تور گردشگری برگزار میشود اولین آن از موزه انقلاب اسلامی هست که ۳۶۵ محله به این مقصد تور اجرا میکنند. تور ویژه دانش آموزان و دانشجویان جدیدالورود به تهران و مسیرهای ۳۰ گانه، ری گردی، تور آتش نشانها، پاراتور، کودکان، عکاسی، متروگردی، انتشارات، جنگ ۱۲ روزه، راهیان پیشرفت و ایثارگران را برگزار میکنیم.
قاسمی بیان کرد: یکصد نشست تخصصی و کارگاه، ۲۲ نشست درباره اقوام ایرانی برگزار خواهد شد از جمله اینکه منطقه ۷ میزبان نشست تهران شناسی، منطقه ۹ میزبان نشست گردشگری کودک و منطقه ۲۲ میزبان نشست گردشگری صنعتی خواهد بود. همچنین برنامه گفتاورد ملی میراث فرهنگی و گردشگری را با ظرفیتهای تمدنی ری برگزار میکنیم.
رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران بیان کرد: ۳۰ موزه شهر تهران نشستهایی تخصصی را برگزار میکنند ۳۵۲ نشست محلهای نیز اجرا میشود که از فضای تهران بهره خوبی را ببریم. امسال خیلی از استانها منتظر هستند ببینند که در هفته تهران چه کاری انجام میشود تا برای آنها الگو باشد. همچنین تقدیر از فعالان تهران شناسی و دبیران کانونهای گردشگری را خواهیم داشت.
وی افزود: برای روز ۵ و ۱۴ مهرماه در ۲۲ مدرسه شهر تهران زنگ گردشگری به صدا در میآید همچنین تورهای عکاسی پیش بینی شده است و در ۳۵۲ محله تهران نمایشگاههای عکاسی را داریم.
وی گفت: برگزاری جشنوارهها به صورت ویژه در هفته تهران دیده شده و بالغ بر ۲۲ جشنواره منطقهای و ۳۵۲ جشنواره محلهای برگزار میشود این جشنوارهها با موضوع صنایع دستی موسیقی، تن پوشان، نقالی، سیاه چادر اقوام و غیره برگزار میشود.
وی با اعلام اینکه جشن روز تهران در برج میلاد برگزار میشود گفت: سلسله وبینارهای آموزشی را برای راهنمایان گردشگری تهران داریم که تا بهمن ماه ادامه دارد و تعدادی از آنها برای استفاده از ایام نوروز انتخاب میشوند.
قاسمی گفت: در هفته تهران رونمایی از نقشه گردشگری تهران انجام میشود اون اکنون در ۲ ایستگاه مترو، نقشه گردشگری نصب شده است که در شعاع ۵۰۰ متری هر ایستگاه این نقشه به معرفی جاذبهها میپردازد و در معرض نمایش قرار دارد.
وی گفت: اکران فیلمهای مرتبط با تهران را در موزه سینما سینما فرهنگ و برج آزادی داریم. پیگیر هستیم که سایر موضوعات از جمله خانه موزهها به صورت رایگان به شهروندان خدمات دهند. در صورت تصویب شورای شهر تهران در نظر داریم تا حمل و نقل نیز در این هفته رایگان شود. همچنین ۱۱۰ کارناوال در شهر تهران به برگزاری شاهنامه خوانی و نقالی میپردازد برای دیپلماتهای تهران نیز برنامههای گردشگری را داریم.
