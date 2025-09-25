عسگری: سامانه جایگزین بانکی برای توزیع کالاهای اساسی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حشمت‌الله عسگری، در نشست ستاد تنظیم بازار استان تهران، بر لزوم طراحی و اجرای سیستم جایگزین برای سامانه‌های بانکی در فرآیند توزیع کالاهای اساسی تأکید کرد.

عسگری در ادامه با اشاره به احتمال بروز اختلال در سامانه‌های بانکی در شرایط بحران، استفاده از سیستم‌های اعتباری مبتنی بر کد ملی را یک راهکار ضروری خواند و اظهار داشت: در مواقع بحرانی، باید بتوانیم با فعال‌سازی سیستم‌های جایگزین، کالاهای اساسی را به‌صورت هدفمند و سریع در اختیار مردم قرار دهیم.

وی همچنین حمل‌ونقل ریلی را عاملی مهم در افزایش ضریب اطمینان توزیع کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی دانست و پیشنهاد کرد از ظرفیت بندر خشک آپرین برای انتقال عمده این کالاها استفاده شود.

معاون امور اقتصادی استاندار تهران در ادامه خواستار جمع‌بندی و سازماندهی نانوایی‌های سیار استان شد و تصریح کرد: برای تأمین نان در شرایط بحرانی، باید از تمامی امکانات موجود بهره گرفت و نانوایی‌های سیار تحت مدیریت ارگان‌های مختلف استان، به‌صورت یکپارچه ساماندهی شوند.

عسگری در پایان با انتقاد از غیبت نماینده اتاق اصناف در جلسه ستاد تنظیم بازار، تأکید کرد: اتاق اصناف یکی از ارکان اصلی تنظیم بازار استان است و باید در جلسات حضور فعال داشته باشد و پاسخگو باشد.