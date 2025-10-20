مراسم بزرگداشت سردار افشار برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت و یادبود سردار سرافراز اسلام، علیرضا افشار، عصر امروز (دوشنبه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۴) با حضور جمعی از مسئولان عالیرتبه کشوری و لشکری، فرماندهان نیروهای مسلح و اقشار مختلف مردم در مسجد امام صادق (ع) میدان فلسطین تهران برگزار شد.
این مراسم با قرائت آیاتی از قرآن کریم و ذکر مصیبت اهلبیت (ع) آغاز گردید. در ادامه، سخنرانان ضمن گرامیداشت مقام شامخ سردار افشار، به بیان ابعاد مختلف شخصیت انقلابی، مدیریتی و فرهنگی وی پرداختند.
سردار علیرضا افشار از فرماندهان باسابقه دوران دفاع مقدس، نخستین فرمانده نیروی مقاومت بسیج پس از جنگ تحمیلی، و از چهرههای شاخص نظامی، فرهنگی و مدیریتی جمهوری اسلامی ایران بود که نقش برجستهای در ساماندهی بسیج مردمی و توسعه فرهنگی کشور ایفا کرد.
در این مراسم چهرههایی همچون حجتالاسلام و المسلمین محمدی گلپایگانی رئیس دفتر مقام معظم رهبری، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، محسن رضایی معاون اقتصادی رئیسجمهور، محمد پاکپور فرمانده کل سپاه، اسکندر مومنی وزیر کشور، محمد مخبر مشاوره رهبر انقلاب،حجتالاسلام سعیدی رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرمانده کل قوا، دریابان علی شمخانی دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی، سردار عبداللهی، سید عزتالله ضرغامی و جمعی از مسئولان و فرماندهان دوران دفاع مقدس حضور داشتند.
در بخشهایی از مراسم، مداحان اهلبیت (ع) به مرثیهخوانی و ذکر مصائب پرداختند و حاضران با قرائت فاتحه یاد و خاطره این فرمانده بااخلاص را گرامی داشتند.
مراسم با حضور گسترده مردم و جمعی از همرزمان و شاگردان سردار افشار در فضایی معنوی و مملو از احترام و اندوه پایان یافت.
