به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا گودرزی، رئیس مرکز آمار ایران در رویداد ملی «ارزیابی آمادگی دیجیتالی صنایع و کسبوکارها» بر ضرورت همافزایی دستگاهها در مسیر تحول دیجیتال تأکید کرد و گفت: در دنیای امروز، یکی از محورهای اصلی انقلاب صنعتی جدید، حوزه هوشمندسازی و دیجیتال است. اما در آیندهای نهچندان دور، محور اصلی انقلاب صنعتی بعدی هویت دیجیتال خواهد بود؛ بنابراین اگر امروز در مسیر تحول دیجیتال و اقتصاد دادهمحور حرکت نکنیم، در آینده از قافله جهانی عقب خواهیم ماند.
وی با اشاره به مأموریت قانونی مرکز آمار در سنجش سهم اقتصاد دیجیتال کشور، افزود: طبق قانون، ما موظفیم سهم اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد ملی را برآورد و اعلام کنیم. خوشبختانه با همکاری نزدیک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مدل سنجش سهم اقتصاد دیجیتال در سه لایه طراحی شده و در حال نهاییسازی است. طبق برنامهریزی انجامشده، در هفتههای آینده نخستین آمار رسمی این حوزه منتشر خواهد شد و تا پایان سال نیز گزارش جامعتر آن در اختیار سیاستگذاران قرار میگیرد.
گودرزی تصریح کرد: این آمار، ابزار مهمی برای سیاستگذاران خواهد بود تا بدانند کدام بخشها نیازمند سرمایهگذاری یا حمایت بیشتر هستند. همچنین به ما امکان میدهد اثربخشی تصمیمات و سیاستهای اتخاذشده در حوزه ICT را بهصورت علمی و واقعی ارزیابی کنیم.
رئیس مرکز آمار ایران همچنین با تأکید بر لزوم همکاری میان دستگاهها و فعالان بخش خصوصی در گردآوری دادههای دقیق گفت: آمار درست، حق شماست. اگر دادههای واقعی و دقیق در اختیار مرکز آمار قرار گیرد، ما نیز میتوانیم تصویری شفاف از وضعیت اقتصاد دیجیتال کشور ارائه دهیم. اما در صورت همکاری نکردن دستگاهها یا پاسخهای ناقص، نمیتوان انتظار آمار دقیق و قابل اتکا داشت.
وی با اشاره به تجربه موفق سرشماری کشاورزی سال گذشته تاکید کرد: سرشماری کشاورزی یکی از نمونههای موفق دیجیتالیشدن فرآیندهای آماری در کشور بود که با همکاری وزارت ارتباطات و استفاده از ابزارهای هوشمند، با کیفیتی مطلوب و در شرایط سخت اجرایی شد. امسال نیز سرشماری نفوس و مسکن با همین رویکرد دیجیتال برگزار خواهد شد.
گودرزی در پایان تأکید کرد: مرکز آمار ایران آماده همکاری کامل با پژوهشگاه ارتباطات و سایر نهادهای علمی برای تحلیل دادهها و توسعه مدلهای سنجش دیجیتال است. اگر قرار است اقتصاد کشور بر پایه داده هدایت شود، باید همه دستگاهها در این مسیر نقش خود را جدی بگیرند و برای دقت در آمار ملی، مسئولیتپذیر باشند.
نظر شما