به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، سعید شجاعی معاون برنامهریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صمت روز چهارشنبه با اشاره به اهمیت این اقلام در تحقق اهداف اقتصاد دانشبنیان، اظهار داشت: اقلام فناورانه راهبردی، اقلامی دارای سطح پیچیدگی بالا بوده و دستکم دارای یکی از ویژگیهای مهم از جمله کاهش ارزبری، آیندهسازی، ارتقای بهرهوری یا رفع چالشهای گلوگاهی است.
به گفته معاون برنامهریزی و توسعه محیط کسبوکار وزارت صمت، این اقلام نقش تعیینکنندهای در شکلگیری مزیتهای رقابتی کشور، افزایش تابآوری اقتصاد ملی و کاهش هزینه های ارزی کشور دارد.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس تکلیف مقرر در بند «ث» ماده ۹۹، وزارت صمت موظف است با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی، هر سال حداقل ۱۰ درصد از این اقلام راهبردی را داخلیسازی کند.
شجاعی همچنین گفت: شناسایی این اقلام در هفت حوزه فناورانه انجام شده است که شامل هوش مصنوعی و تحول دیجیتال، برق و الکترونیک، مواد پیشرفته، شیمیایی و پلیمری، دارو، تجهیزات پزشکی و ماشینآلات پیشرفته میشود. فهرست نهایی این اقلام پس از تصویب در شورای راهبری، مبنای برنامهریزی و اقدامات متعاقب وزارت صمت و سایر دستگاه های کشور قرار خواهد گرفت.
