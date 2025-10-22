به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا گودرزی ظهر چهارشنبه در همایش روز آمار و برنامهریزی ضمن ابراز خرسندی از حضور در شهر اصفهان، این شهر را شهر شور، نشاط و زندگی توصیف و اظهار کرد: امسال برای نخستین بار در هفته آمار، روزی را بهعنوان روز آمارگیران نامگذاری کردیم تا از زحمات این عزیزان که با سختی دادههای آماری را جمعآوری میکنند، قدردانی شود.
وی با اشاره به اهمیت ارتباط بین آمار و برنامهریزی، دیدگاه برخی مدیران را در این زمینه نقد کرد و افزود: بعضی مدیران فارغ از آنچه پشت تریبون میگویند، آمار را تنها یک مقدمه مستحب برای برنامهریزی میدانند و معتقدند حتی بدون آمار هم میتوان برنامهریزی کرد.
رئیس مرکز آمار ایران ادامه داد: برخی دیگر متأسفانه آمار را مانع میدانند و میگویند اگر آمار ارائه شود، ممکن است پروژهای توجیهپذیر نباشد اما خوشبختانه، گزارشهایی که امروز در این جلسه ارائه شد و جلساتی که در تهران داشتیم، نشان میدهد مدیران مجموعه شهرداری اصفهان، آمار را واجب میدانند و برای آن هزینه و سرمایهگذاری میکنند.
گودرزی با تأکید بر نقش کلیدی آمار در مدیریت شهری، خاطرنشان کرد: اگر مدیری آمار را واجب بداند برای برنامهریزی هزینه میکند و سرمایهگذاری در این حوزه را ضروری میبیند اما اگر آمار را مستحب یا حتی مانع بداند، با هزار اما و اگر با آن برخورد میکند.
وی افزود: از اینرو از همه افرادی که این گزارشها را تهیه کردند و این نگاه عالمانه را در مدیریت شهری اصفهان نشان دادند، تشکر ویژه میکنم.
رئیس مرکز آمار ایران همچنین به لزوم تشکیل کارگروهی مشترک با سازمان برنامه و بودجه استان اصفهان اشاره کرد و گفت: پیشنهاد میکنم کارگروهی در سازمان برنامه این استان تشکیل شود تا آمارها به سمت نظام آماری رسمی حرکت کنند.
گودرزی با بیان اینکه این کارگروه میتواند با هماهنگی مرکز آمار ایران و شهرداری، پشتیبانی بهتری از طرحهای آماری ارائه دهد، ابراز کرد: نظامهایی در مرکز آمار برای تضمین کیفیت آمار داریم که میتواند به شما کمک کند.
وی با اشاره به تجربه موفق شهرداریها در حوزه آمار افزود: تجربه نشان داده که شهرهایی پیشرفت میکنند که مدیریت شهری آنها به آمار اهمیت میدهد و عالمانه روی آن سرمایهگذاری میکند.
هیچ تمایلی به اعلام سریع آمار نداریم
گودرزی در ادامه به شصتمین سالگرد تأسیس مرکز آمار ایران اشاره و خاطرنشان کرد: مرکز آمار ایران در طول سالهای گذشته، با تلاش همه مدیران و کارشناسان خود همواره سعی کرده آمار باکیفیت و دقیق تولید کند.
وی تصریح کرد: ما هیچ تمایلی به اعلام سریع آمار نداریم بلکه با وسواس عمل میکنیم تا آمار دقیق باشد؛ برای مثال در اعلام نرخ تورم، گاهی یکی- دو روز تأخیر میکنیم تا دادهها دقیقتر شوند تا وقتی مردم به سفره خود نگاه میکنند آمار ما بتواند تا حدی نمایندگی واقعیت را داشته باشد.
رئیس مرکز آمار ایران با تأکید بر شفافیت این مرکز اظهار کرد: ما نه هیجان آماری و نه سکوت آماری داریم. تلاش میکنیم آمار را بهموقع و با کیفیت تولید کنیم تا در اختیار پژوهشگران و مدیرانی که به آمار بهعنوان یک ضرورت نگاه میکنند، قرار گیرد.
گودرزی با اشاره به اهمیت مشارکت مردم در طرحهای آماری، گفت: مردم باید بدانند که مرکز آمار جایی قابل اعتماد است.
وی تصریح کرد: تلاش میکنیم آمار درست تولید کنیم و این حق مردم است که آمار باکیفیت دریافت کنند اما برای تولید آمار دقیق، مشارکت مردم ضروری است.
رئیس مرکز آمار ایران ابراز کرد: اگر در طرحهایی مانند درآمد و هزینه یا مصرف، مردم اطلاعات نادرست ارائه دهند، پایه برنامهریزیهای بعدی اشتباه خواهد بود.
گودرزی همچنین با تاکید بر لزوم همکاری دستگاههای اجرایی با مرکز آمار، گفت: مدیران و سازمانها باید خود را محرم مرکز آمار بدانند و دادههای خود را در اختیار ما قرار دهند.
وی افزود: ما نیز در مرکز آمار تلاش میکنیم دادههای تولیدشده را در اختیار دستگاهها قرار دهیم تا اعتماد متقابل ایجاد شود.
به گفته رئیس مرکز آمار ایران، استان اصفهان در طرحهایی مانند سرشماری کشاورزی عملکرد بسیار خوبی داشته و همکاری قابل تقدیری با مرکز آمار داشته است.
گودرزی همچنین به سرشماری نفوس و مسکن ۱۴۰۵ اشاره کرد و گفت: بهزودی عملیات میدانی سرشماری نفوس و مسکن آغاز خواهد شد.
وی اضافه کرد: این سرشماری از اهمیت ویژهای برخوردار است زیرا اگر ویژگیهای جمعیتی بهدرستی ثبت نشود، ممکن است حقی از مردم ضایع شود. در شهرهای کوچک، خدمات شهری به جمعیت وابسته است و اگر جمعیت بهدرستی ثبت نشود، تخصیص خدمات دچار مشکل میشود.
رئیس مرکز آمار ایران با تأکید بر تفاوت این سرشماری با دورههای قبلی، توضیح داد: سرشماری امسال بهصورت ثبتیمبنا انجام میشود و در سالهای ۱۴۰۴ و اوایل ۱۴۰۵ بیشتر به دادههای موجود در سامانههای دستگاههای اجرایی تکیه میکنیم.
به گفته گودرزی، این روش بار عملیات میدانی را کاهش داده و دقت آمار را افزایش میدهد.
وی اضافه کرد: دستگاههای اجرایی، بهویژه آموزش و پرورش و سازمان ثبت احوال باید در ارائه دادههای دقیق به مرکز آمار همکاری کنند.
رئیس مرکز آمار ایران با اشاره به تأکید رئیسجمهور بر یکپارچگی سامانههای اطلاعاتی، افزود: هدف این است که با تکیه بر سامانههای متمرکز، دادهها را با دقت بیشتری جمعآوری کنیم.
گودرزی ادامه داد: قول دادیم که این سرشماری، آخرین سرشماری ۱۰ ساله به این شیوه باشد و به سمت سرشماریهایی با دورههای زمانی کوتاهتر و مبتنی بر دادههای ثبتی حرکت کنیم.
وی تاکید کرد: سرشماری ثبتیمبنا کار سادهای نیست و در کشورهای کمی اجرا شده است. ما به کمک همه دستگاهها، از جمله سازمان مدیریت و برنامهریزی، آموزش و پرورش، ثبت احوال و آموزش عالی نیاز داریم.
رئیس مرکز آمار ایران اضافه کرد: امید است با حمایت استانداران، این سرشماری به بهترین شکل انجام و نقشههای آماری کشور کاملتر شود.
