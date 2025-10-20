به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله فضل الله پور عصر دوشنبه در حاشیه بازدید از پروژههای ورزشی خوزستان که با حضور مدیر کل ورزش و جوانان خوزستان و سرپرست اداره ورزش اهواز انجام شد، ضمن تبریک هفته تربیت بدنی و ورزش بیان کرد: سلامت، ایجاد و تحکیم سرمایههای اجتماعی و گسترش شبکههای اجتماعی از رویکردهای ورزش محلات هستند.
معاون سیاسی اجتماعی استاندار خوزستان از مقابله جدی با تصرف غیرقانونی زمینهای ورزشی خبر داد و گفت: ورزش محلات، پیوندهای اجتماعی را بازسازی و انسجام ملی را تقویت میکند لذا گسترش زمینهای ورزشی در مناطق محلی نهتنها رویکردی در جهت ارتقای سلامت عمومی است، بلکه بستری برای تقویت سرمایه اجتماعی، مشارکتهای مردمی و انسجام ملی محسوب میشود.
وی افزود: ورزش محلات یکی از رویکردهای اساسی در برنامههای استان است و استاندار خوزستان نیز نگاه ویژهای به این حوزه دارد؛ چرا که این فضاها میتوانند پیوندهای اجتماعی ناگسستنی را در دل محلات احیا کنند.
معاون استاندار با اشاره به تلاش برخی افراد سودجو برای تصرف عدوانی یکی از زمینهای ورزشی در حوزه محلات، گفت: با دستور مستقیم استاندار و ورود بهموقع مسئولان، و همچنین گزارشهای مردمی، از این اقدام جلوگیری شد. اکنون با همکاری اداره کل ورزش و جوانان در قالب مسئولیتهای اجتماعی، عملیات احداث دیوار حفاظتی برای جلوگیری از دستاندازی مجدد در حال اجراست.
وی با اشاره به تأثیرات منفی گسترش فضای مجازی بر تحرکات اجتماعی، تصریح کرد: اگرچه فضای مجازی در برخی موارد موجب کاهش فعالیتهای اجتماعی شده، اما توسعه ورزش محلات میتواند روحیه مشارکت و پویایی را در میان جوانان و نوجوانان احیا کند.
فضلالله پور تأکید کرد: ایجاد مجموعههای ورزشی با امکانات حداقلی و هزینههای پایین، میتواند بستری برای تحرک اجتماعی، انسجام محلی و شکلگیری سرمایه اجتماعی پایدار باشد؛ مسیری که خوزستان با جدیت در آن گام برداشته است.
