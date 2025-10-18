استاندار: سرانه ورزشی در خوزستان کمتر از استاندارد است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده پیش از ظهر امروز شنبه در جلسه شورای ورزش خوزستان، ضمن گرامیداشت هفته تربیت بدنی و ورزش بیان کرد: شاهد درخشش ورزشکاران خوزستان در رشته‌های مختلف هستیم که این مسئله بسیار غرورآفرین است و سبب خوشحالی مردم شده است.

استاندار خوزستان با بیان اینکه ما در مقابل این ورزشکاران تعهداتی داریم و به آنها چند قول داده‌ایم گفت: یکی از موارد اختصاص زمین به کشتی‌گیران بوده که طبق صحبت‌های امروز، به همه آنها زمین واگذار خواهد شد. همچنین مسئله اشتغال آنها نیز پیگیری و حل خواهد شد.

وی تاکید کرد: قاعده‌ای گذاشته شود تا برای همه افرادی که در عرصه‌های جهانی مدال آور می‌شوند و بر سک می‌ایستند امتیازاتی قائل شویم. البته در خصوص کشتی گیران علاوه بر هدایایی که پرداخت شده این اقدامات صورت گرفته و در آینده نیز متناسب با موفقیتی که ورزشکاران کسب می‌کنند این امتیازات به آنها واگذار خواهد شد.

استاندار خوزستان تصریح کرد: قهرمانی امین‌زاده در مسابقات جهانی پاراوزنه‌برداری و درخشش تیم فوتبال نیشکر در مسابقات جهانی ورزش کارگری را تبریک عرض می‌کنم و قدردان افرادی که پشتیبان آنها بودند هستم.

موالی زاده با تاکید بر جدی گرفته شدن ورزش محلات عنوان کرد: دو شب گذشته متوجه شدیم افرادی قصد داشتند نقطه‌ای در کوی علوی را تصرف کرده و شبانه در آن ساخت و ساز انجام دهند، با پیگیری‌های مستمری که همان موقع صورت گرفت شبانه جلوی کار گرفته شد و اکنون در حال آماده سازی است.

وی افزود: این زمین روشنایی، فنس و سکوی تماشاچی ندارد و همین قطعه زمین تنها محل تفریح و امکانات ورزشی آن منطقه محروم است با این وجود عده‌ای قصد تصرف زمین را داشتند.

استاندار خوزستان با بیان اینکه ورزش محلات استان روزی سرآمد بود و گوشه گوشه شهر شاهد آن بودیم اظهار کرد: بازیکن‌های زمین‌های محلات موفق به کسب مقام و راهیابی در تیم ملی شدند لذا باید امکانات آنها را افزایش داده و ورزش محلات جدی گرفته شود.

موالی‌زاده تاکید کرد: در خصوص پشتیبانی ورزش محلات در اهواز و مناطق حاشیه نشین خصوصاً منطقه‌های محروم که هیچ گونه امکاناتی ندارند، برنامه‌ریزی و پشتیبانی صورت گیرد.

وی با ابراز تأسف از اتفاقات رخ داده در جامعه و ایجاد فاصله طبقاتی اظهار کرد: این مسئله ناراحت کننده است لذا باید تلاش کنیم تا آن را به تعادل برسانیم به همین منظور حتماً باید ورزش محلات و ساماندهی زمین‌ها را مد نظر قرار دهیم.

استاندار خوزستان با تاکید بر اینکه، مدیرکل راه و شهرسازی استان برای واگذاری زمین‌ها کمک کنند، تصریح کرد: خوزستان مهد ورزش کشور در رشته‌های مختلف فردی و گروهی است که باید به مراتب پشتیبانی شوند، شرکت‌ها، دستگاه‌ها، سازمان‌ها و خیرین نیز باید پای کار بیایند و در این امور کمک داشته باشند.

موالی زاده بر اجرای برنامه‌های پیاده‌روی خانوادگی و ایجاد نشاط اجتماعی تاکید کرد و گفت: جامعه به این نشاط نیاز دارد اما نمی‌دانم چرا نسبت به نشاط اجتماعی بی تفاوت هستیم.

وی با اشاره به اینکه استاندارد فضای ورزشی برای هر فرد سه متر است ادامه داد: در خوزستان شرایط کمتر از حد استاندارد است لذا نهضت ایجاد فضاهای ورزشی در استان را باید به وجود آوریم که در این راستا مدیر کل راه و شهرسازی استان تلاش کند و به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش قول دهد ظرف مدت یک ماه آن را به سطح استاندارد برساند، اداره کل ورزش و جوانان و دیگر دستگاه‌های متولی نیز برای آماده سازی آن کمک کنند.

استاندار خوزستان با اشاره به مطرح شدن انحلال تیم کشتی شهرداری مسجد سلیمان با نامه فرماندار این شهر، بیان کرد: پیرو صحبت‌هایی که با فرماندار مسجدسلیمان داشتم وی موانع قانونی را مطرح کرده اما این شهر وجود همه استعدادها و قابلیت‌هایی که داره متاسفانه مغفول مانده لذا در این زمینه تلاش خود را می‌کنم تا مشکل حل شود.