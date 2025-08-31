ماجرای رفاه کارت در خوزستان چیست ؟

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله فضل الله پور عصر امروز یکشنبه در جلسه شورای ورزش خوزستان در خصوص رفاه کارت فرهنگی و ورزشی بیان کرد: این طرح در قالب یک کارت تعریف نمیشود بلکه متشکل از فرآیندی در جهت کاهش تبعیض، افزایش دسترسی و ایجاد چسبندگی اجتماعی بوده که دهلیز آن در حوزه ورزش و جوانان است.
معاون سیاسی اجتماعی استاندار خوزستان گفت: مدیر کل ورزش و جوانان قول دادهاند در هفته جاری دبیرخانه این کار در اداره کل ورزش و با نظارت حوزه معاونت سیاسی تشکیل شود.
وی ادامه داد: برنامهریزی صورت گرفته تا طی دو سال آتی جامعه هدف، جوانان ۱۵ تا ۳۰ سال در مناطق حاشیه استان از این رفاه کارت استفاده کنند.
معاون سیاسی اجتماعی استاندار خوزستان با بیان اینکه سعی میکنیم با بسیج حداکثر ظرفیت دستگاههای اجرایی، استعدادها و ظرفیتها را استخراج و در اختیار جامعه هدف قرار دهیم، تصریح کرد: در استان ظرفیتهای موازی بسیاری نظیر آموزشگاههای آموزش و پرورش استان و حوزه بخش خصوصی وجود دارند.
فضل الله پور اضافه کرد: مجموعه اقداماتی که در این راستا صورت میگیرد سبب میشود کاری بی بدیل در کشور و اثرگذاری ژرفی در خوزستان را تجربه خواهیم کرد. این کار به نوعی منجر به کاهش تبعیض، ارتقا سطح برخورداری و هویت یابی جوانان و نوجوانانی خواهد شد که در حاشیه زندگی میکنند.
وی تاکید کرد: دستگاهها ظرفیتهایی که خارج استفاده سازمانی است در اختیار مجموعه ورزش قرار دهند.
