https://mehrnews.com/x39mTp ۲۸ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۵۶ کد خبر 6628885 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۸ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۵۶ بسته خبری شبانه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۴ سیستان و بلوچستان زاهدان - در بسته خبری امشب سیستان و بلوچستان، به مهمترین رخدادهای این استان در تاریخ ۲۸ مهرماه ۱۴۰۴ میپردازیم. دریافت 12 MB کد خبر 6628885 کپی شد مطالب مرتبط حیدری: بارش باران در هیچان نیکشهر به ۱۷ میلیمتر رسید بسته خبری ۲۸ مهرماه خبرگزاری مهر کردستان بهرهبرداری از مسیر روستایی میرکوه – اَنده میرجاوه به طول ۵.۵ کیلومتر هر خانه یک سنگر تبیین؛ الگویی موفق در برابر تحریفات دشمن علمای اهل سنت منطقه بلوچستان: ترور بزرگان و معتمدان منطقه محکوم است عزیزی: قاچاقچیان سوخت نیکشهر به جریمه ۲۲ میلیاردی محکوم شدند برچسبها بسته خبری زاهدان خبرگزاری مهر
نظر شما