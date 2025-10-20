علمای اهل سنت منطقه بلوچستان: ترور بزرگان و معتمدان منطقه محکوم است

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: بزرگان، علما و معتمدان اهل سنت در استان سیستان و بلوچستان همواره نقشی مؤثر و سازنده در حفظ وحدت، آرامش و انسجام اجتماعی ایفا کرده‌اند. این چهره‌های مورد اعتماد مردم، با نفوذ معنوی و جایگاه اجتماعی خود، همواره پل ارتباطی میان دولت و مردم بوده و در حل اختلافات قومی، رفع سوءتفاهم‌ها و پیشگیری از تنش‌های اجتماعی نقش‌آفرینی کرده‌اند.

در طول سال‌ها، حضور این معتمدان در صحنه‌های حساس، از بحران‌های امنیتی گرفته تا مسائل فرهنگی و اجتماعی، موجب تقویت همبستگی و ایجاد فضای تفاهم میان اقشار مختلف جامعه شده است.

آن‌ها نه‌تنها در مسائل مذهبی، بلکه در امور اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نیز پیشگام بوده و با مشورت، ریش‌سفیدی و تدبیر، مسیر گفت‌وگو و همدلی را هموار کرده‌اند. جایگاه این بزرگان در میان مردم بلوچستان، برخاسته از اعتماد عمومی، صداقت در گفتار و پایبندی به ارزش‌های دینی و انسانی است که همواره در جهت خیر، صلح و پیشرفت جامعه گام برداشته‌اند.

اخیراً برخی گروهک‌های تروریستی اقدام به ترور علما و معتمدین منطقه کرده‌اند تا با حذف این چهره‌های تأثیرگذار، به خیال خود به اهداف شأن نزدیک تر شوند.

برای جلوگیری از ترور بزرگان و علمای منطقه باید برنامه ریزی جدی انجام شود

امام جمعه موقت اهل سنت چابهار در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: حوادث ناگوار و معضلات اجتماعی همواره در جامعه پیش می‌آید و نتیجه این معضلات، گاهی شهادت و ترور است که کل جامعه، چه اهل تشیع و چه اهل تسنن، را متأثر می‌کند.

مولوی عبدالواحد بزرگزاده ادامه داد: این اقدامات ناجوانمردانه در ترور و به شهادت رساندن علما و بزرگان و معتمدین، حوادثی بسیار ناگوار و دردناک است که باید برای این‌گونه اتفاقات برنامه‌ای جدی در دستور کار قرار بگیرد.

وی افزود: در مرحله اول، مردم باید با اتحاد، همدلی و آگاهی، دست از اقدامات و رفتارهای تفرقه‌انگیز بردارند؛ این کارها جامعه را به پرتگاه خطر می‌کشاند.

امام جمعه موقت چابهار ادامه داد: سپس مسئولان باید هوشیار باشند و برای تقویت امنیت تلاش کنند. امنیت نعمتی است بی‌بدیل که اگر از میان برود، جامعه دچار بحران می‌شود. در هر جامعه‌ای که امنیت خدشه‌دار شود، معضلات بزرگ و ناگواری پدید می‌آید که همه اقشار را متأثر می‌سازد.

اختلافات و مشکلات باید از مجرای قانونی حل شود

وی گفت: هیچ‌کس نباید خودسرانه دست به اقدامی بزند که منجر به ناامنی شود. در همه اختلافات و مشکلات، باید قانون اجرا شده و کارها از طریق مراجع ذی‌صلاح پیگیری شود. اینکه افراد بخواهند به‌صورت شخصی انتقام بگیرند یا کسی را ترور کنند، نتیجه‌ای جز هرج‌ومرج در جامعه ندارد. وقتی نظم جامعه از بین برود، دیگر امنیتی باقی نمی‌ماند.

مولوی بزرگزاده تصریح کرد: اگر قانون اجرا شود و همه چیز بر مدار قانون پیش برود، جامعه به سمت پویایی و آرامش حرکت خواهد کرد. اجرای دقیق قانون، مانع رفتارهای خودسرانه می‌شود و زمینه‌ساز اعتماد عمومی است.

وی افزود: نباید کسی تصور کند که می‌تواند برخلاف قانون، دست به قتل، سرقت و یا غارت بزند؛ چنین اقداماتی نه‌تنها محکوم است، بلکه امنیت ملی را خدشه‌دار می‌کند.

امام جمعه موقت چابهار در پایان ضمن محکوم‌کردن ترور بزرگان و معتمدان مذهبی و اجتماعی تأکید کرد: جامعه ما زمانی امن و پویاست که همه بر مدار قانون و وحدت حرکت کنند.

معتمدین و بزرگان ستون‌های اصلی منطقه هستند

امام جماعت اهل سنت مسجد محمدرسوال الله ایرانشهر در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: معتمدین کل استان سیستان و بلوچستان، از تشیع و تسنن، همیشه افراد مؤثر در جامعه بوده‌اند؛ و برای ایجاد آرامش، ایجاد صلح، رفع مشکلات و پیگیری امور مردم تلاش کرده‌اند.

مولوی شمس الحق دامنی تصریح کرد: در کل کشور، مخصوصاً در مناطق عشایری، حضور معتمدین بسیار پررنگ‌تر و مؤثرتر است. در استان سیستان و بلوچستان نیز معتمدین به‌عنوان ستون‌های اصلی تشکیل‌دهنده واحدهای خانوادگی این استان شناخته می‌شوند و همیشه در رفع مشکلات و رفع اختلافات قومی و خانوادگی مؤثر بوده‌اند.

وی ادامه داد: مرحوم ملأ کمال صلاحی زهی یکی از معتمدین بزرگ این استان بود، که همیشه برای کل مردم منطقه فردی مؤثر بوده است. ترور ناجوانمردانه این شخصیت بزرگ، مؤثر و مفید برای جامعه، از نظر علما اهل سنت و همه آحاد مردم، و از دید هر انسان عاقل و فهمیده‌ای، محکوم است.

ترور بزرگان و علما با هدف ناامیدسازی مردم انجام می‌شود

امام جماعت اهل سنت مسجد محمدرسوال الله ایرانشهر تاکید کرد: قطعاً این اقدامات برای ایجاد اختلاف است و می‌خواهند مردم را از وجود چنین شخصیت‌هایی محروم و ناامید کنند.

مولوی دامنی در پایان گفت: خداوند متعال این جنایتکاران را به سزای اعمالشان برساند؛ مسئولین نیز پیگیر ریشه‌یابی، پیدا کردن عاملان و رساندن آن‌ها به سزای اعمالشان باشند.

بزرگان و معتمدان اهل سنت سیستان و بلوچستان ستون‌های استوار همبستگی و آرامش در این منطقه هستند. نقش آنان تنها در هدایت دینی خلاصه نمی‌شود، بلکه با رفتار خردمندانه و نفوذ اجتماعی خود، در مسیر توسعه، عدالت و همزیستی مسالمت‌آمیز گام برمی‌دارند.

حضور آنان در کنار مردم، گوش سپردن به دغدغه‌های اقشار مختلف و انتقال مطالبات آنان به مسئولان، موجب تقویت اعتماد عمومی و ثبات اجتماعی شده است.