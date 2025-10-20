روحی: اعضای هیئت انتخاب شانزدهمین جشنواره تئاتر بسیج معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی روحی اظهار کرد: اعضای هیئت انتخاب شانزدهمین جشنواره استانی تئاتر بسیج «سودای عشق» با شعار «ایران من» معرفی شدند. این جشنواره به همت سازمان بسیج هنرمندان خراسان رضوی برگزار می‌شود.

دبیر شانزدهمین جشنواره تئاتر بسیج «سودای عشق» بیان کرد: داوری مرحله انتخاب آثار این دوره از جشنواره بر عهده احسان روحی، مسعود رشیدی و محمد زعفرانی است.

وی ضمن قدردانی از استقبال چشمگیر هنرمندان نسبت به دوره گذشته، افزود: بازبینی آثار از ۲۴ مهرماه آغاز شده و تا سوم آبان‌ماه ادامه خواهد داشت. پس از پایان مرحله داوری، اسامی آثار منتخب برای حضور در بخش نهایی جشنواره اعلام خواهد شد.

روحی افزود: جشنواره تئاتر بسیج «سودای عشق» با هدف ترویج فرهنگ ایثار، همبستگی ملی و نمایش توانمندی‌های هنرمندان متعهد در حوزه تئاتر، به همت سازمان بسیج هنرمندان خراسان رضوی برگزار می‌شود.