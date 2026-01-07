به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، شانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر بسیج «سودای عشق» با شعار «ایران من» و به همت سازمان بسیج هنرمندان کشور، از هفدهم تا نوزدهم دی سال جاری در پردیس تئاتر تهران برگزار می‌شود.

بر اساس اعلام دبیرخانه جشنواره، اعضای هیئت داوران بخش صحنه‌ای این دوره را فرهاد قائمیان، علیرضا استادی، محمد کرم‌الهی، امین اشرفی و حسین مسافرآستانه تشکیل می‌دهند.

این رویداد هنری با دبیری سعید نجفیان میزبان آثار نمایشی منتخب از سراسر کشور است و تلاش دارد با تمرکز بر مضامین فرهنگی، اجتماعی و هویتی بستری برای ارائه و ارزیابی تولیدات نمایشی هنرمندان فراهم کند.

مراسم اختتامیه و تقدیر از برگزیدگان شانزدهمین جشنواره تئاتر «سودای عشق» نیز روز بیستم دی در سالن ناظرزاده کرمانی تماشاخانه ایران‌شهر برگزار می‌شود. این مراسم با حضور جمعی از شخصیت‌های کشوری و لشکری، هنرمندان و مدیران فرهنگی و هنری همراه است.