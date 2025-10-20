نمایشگاه ملی پوشاک «گوهرشاد» در ارومیه دایر شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان غربی عصر دوشنبه در آئین افتتاح این نمایشگاه با بیان اینکه این نمایشگاه در پاسخ به نیاز مردمی و با هدف حمایت از تولیدکنندگان برپا شده است، افزود: از تولیدکنندگان داخلی و خارج استان خواسته شده است تا جدیدترین مدل‌های خود را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار دهند.

نیر الهامی با بیان اینکه در این نمایشگاه، فرصت‌های جدیدی برای توسعه اکوسیستم پوشاک فراهم آمده است، ادامه داد: یکی از نکات ارزشمند این رویداد آن است که طراحان دهه هشتادی و نودی با نگاه روزآمد و سلیقه نسل جوان، مدل‌هایی متناسب با فرهنگ عفاف و حجاب ایرانی طراحی کرده‌اند و به نوعی پاسخگوی مطالبه عمومی جامعه برای عرضه پوشاک فاخر، متین و در عین حال جذاب هستند.

وی افزود: با ابتکار دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری، غرفه‌ای ویژه در این نمایشگاه به معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در صنعت پوشاک اختصاص یافته و تفاهم‌نامه‌ای میان دانشگاه مهارت، دفتر امور بانوان و خانواده استانداری و یکی از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی امضا خواهد شد.

الهامی از اختصاص غرفه‌ای به مرکز جذب سرمایه‌گذاری «اینوا» خبر داد و عنوان کرد: تفاهم‌نامه‌ای میان این مرکز و دانشگاه مهارت استان منعقد خواهد شد. اداره کل امور بانوان نیز از طرف پرسنل، نیروی کار و زنان هنرمند، در معرفی ظرفیت‌ها مشارکت خواهد داشت.

وی گفت: نمایشگاه گوهر شاد میزبان رویداد طراحی لباس کشوری بود که از میان بیش از ۴۰۰ اثر ارسالی از سه قشر دانش‌آموز، دانشجو و آزاد، ۱۶ نفر برگزیده شدند که یک نفر از استان آذربایجان غربی منتخب شد و همچنین، آئین رونمایی از رویداد جدید «ایده شو، دیده شو» نیز در حاشیه این مراسم برگزار شد.

وی در خصوص حمایت از تولیدکنندگان پوشاک ایرانی اسلامی، گفت: تشکیل اتحادیه تخصصی پوشاک ایرانی اسلامی را یکی از ضروریات این صنعت است و این نمایشگاه‌ها تنها «مسکن» هستند و مشکل اصلی، عدم وجود سکوی ثابت برای فعالیت‌های مستمر است.

وی ادامه داد: طبق مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی، صنعت پوشاک ایرانی - اسلامی در زمره کالاهای فرهنگی قرار می‌گیرد و از این پس تولیدکنندگان این عرصه می‌توانند از برخی معافیت‌های گمرکی، مالیاتی و بیمه‌ای بهره‌مند شوند. این اقدام می‌تواند گام مهمی در جهت کاهش واردات، حمایت از برندهای داخلی و رونق اقتصادی این بخش باشد.

الهامی همچنین از پیگیری تشکیل اتحادیه تخصصی پوشاک ایرانی - اسلامی خبر داد و گفت: این اتحادیه به منظور ساماندهی فعالان این حوزه و حمایت از تولیدکنندگان در دستور کار وزارت کشور قرار گرفته است.

وی با اشاره به اهمیت استمرار چنین رویدادهایی گفت: نمایشگاه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی از جمله این نمایشگاه، فرصت ارزشمندی برای معرفی توانمندی‌های طراحان داخلی‌اند، اما برای تثبیت جایگاه این صنعت، باید به ایجاد سکوی فروش ثابت برای محصولات ایرانی اسلامی نیز توجه شود.