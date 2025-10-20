عتباتی: ارزش فرهنگی حجاب و عفاف در جامعه نهادینه شود

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر عتباتی عصر دوشنبه در آئین افتتاح نمایشگاه ملی پوشاک ایرانی اسلامی گوهر شاد ارومیه، افزود: دستگاه قضائی همواره از تولیدکنندگان و طراحان متعهد داخلی حمایت می‌کند و پیگیر مسائل و مشکلات آنان در مسیر توسعه تولید ملی و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب است.

وی با تأکید بر اینکه طراحی، دوخت و عرضه پوشاک باید متناسب با جایگاه تاریخی، ملی، مذهبی و اجتماعی کشورمان باشد، افزود: انتظار می‌رود طراحان متعهد و هنرمندان خلاق کشور با حضور فعال در این عرصه، به ارتقای کیفیت و اصالت پوشاک ایرانی کمک کنند.

رئیس‌کل دادگستری آذربایجان غربی اظهار کرد: عفاف و حجاب و احترام به جایگاه بانوان در فرهنگ ایرانی اسلامی، ریشه‌ای تاریخی و تمدنی دارد و در متون و ادبیات ما نیز همواره مورد توجه بوده است. امروز وظیفه ماست که این ارزش فرهنگی را در جامعه نهادینه کنیم.

ضرورت انتقال مفاهیم فرهنگی پوشش ایرانی - اسلامی به نسل جوان

وی اظهار کرد: باید با برنامه‌ریزی دقیق، انتقال مفاهیم فرهنگی عفاف و پوشش ایرانی اسلامی به نسل جوان را تقویت کنیم تا این ارزش‌ها به عنوان یک انتخاب آگاهانه، فرهنگی و زیبا در جامعه پذیرفته شود.

عتباتی همچنین با دعوت از طراحان برای ارتباط بیشتر با مجموعه قضائی افزود: تعامل میان فعالان حوزه طراحی و تولید با دستگاه قضائی می‌تواند به رفع موانع حقوقی و تسهیل فعالیت‌های قانونی آنان کمک کند.

وی تأکید کرد: تلاش همه دستگاه‌ها باید بر این باشد که شرایطی فراهم شود تا شهروندان بتوانند پوشاک و سایر نیازهای اولیه خود را با بهترین کیفیت، قیمت مناسب و متناسب با شأن جامعه اخلاقی و اسلامی ایران تأمین کنند.

سرپرست معاونت سیاسی - اجتماعی استانداری آذربایجان غربی نیز در این مراسم اظهار کرد: یکی از اهداف اصلی نمایشگاه گوهرشاد ارائه راهکاری برای ترویج فرهنگ پوشش ایرانی - اسلامی بوده و از طرفی باعث معرفی تولیدات عرضه شده در این حوزه می‌شود پس از نظر جنبه فرهنگی و اقتصادی مهم است.

رسول مقابلی با بیان اینکه هدف از برگزاری هر نمایشگاه ارائه محصول به جامعه هدف و مخاطبان است و این کار باعث تقویت تولیدات مرتبط با عنوان نمایشگاه‌ها می‌شود، افزود: یکی از اهداف اصلی نمایشگاه گوهرشاد ارائه راهکاری برای ترویج فرهنگ پوشش ایرانی _اسلامی بوده و از طرفی باعث معرفی تولیدات عرضه شده در این حوزه می‌شود پس از نظر جنبه فرهنگی و اقتصادی مهم است.

سرپرست معاونت سیاسی اجتماعی استانداری آذربایجان‌غربی ادامه داد: این نمایشگاه از جنبه هنری، هنر و فرهنگ ایرانی - اسلامی را پیوند زده و به مخاطب ارائه می‌دهد این نمایشگاه همچنین باعث ایجاد انگیزه در بین طراحان شده تا میراث قدیمی با نقوش سنتی و هنر کهن ایرانی را مدرن‌سازی کرده و به نسل جوان معرفی کنند از جنبه اقتصادی نیز این نمایشگاه رابط بین تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان است که تاثیر مستقیمی در اشتغال زایی دارد.

جشنواره گوهرشاد زمینه معرفی الگوی نوین از پوشاک ایرانی و اسلامی ارائه می‌کند

وی گفت: حمایت از طراحان و کارآفرینان جوان نیز یکی دیگر از اهداف جشنواره است و همچنین این جشنواره از نظر دیپلماسی فرهنگی نیز تأثیرگذار بوده و می‌تواند در حوزه پوشاک چهره اصیل ایرانی را در سطح جهان معرفی و یک الگوی نوین از پوشاک ایرانی - اسلامی ارائه کند.

مقابلی افزود: این نمایشگاه یک تلنگر برای جامعه است تا طراحان و تولیدکنندگان با خلاقیت و نوآوری کارهای خود را در معرض نمایش بگذارند و از این طریق با جذب جامعه مخاطب، باعث ترویج پوشاک عفیفانه در سطح جامعه شوند تا جامعه ما یک جامعه اصیل و پیشرو و اثرگذار باشد.

وی تصریح کرد: حمایت از برگزاری جشنواره‌هایی مانند گوهرشاد ضمن حمایت از کارآفرینان از نظر توسعه اقتصادی و فزهنگی جامعه هم موثر است و اهداف همایش ای نوا نیز با برگزاری جشنواره گوهرشاد محقق می‌شود.

رونمایی از پوستر رویداد ایده شو، دیده شو در چهارمین نمایشگاه ملی گوهرشاد ارومیه

در جریان برگزاری چهارمین جشنواره ملی گوهرشاد ارومیه از پوستر رویداد ایده شو، دیده شو رونمایی شد که به همت انجمن‌های علمی طراحی و دوخت و طراحی و چاپ پارچه آموزشکده ملی مهارت دختران ارومیه برگزار می‌شود.

هدف از این رویداد، ارائه ایده‌های نو در طراحی پوش - اسلامی ایرانی است، متقاضیانی که ایده تازه برای لباس مجلسی، چادر، مانتو، عبا یا لباس مدارس دخترانه دارند می‌توانند در این رویداد شرکت کنند.

علاقه‌مندان می‌توانند از ۲۸ مهر تا ۲ آبان ۱۴۰۴ می‌توانند با حضور در نمایشگاه ملی گوهرشاد در پارک جنگلی ارومیه به غرفه دانشگاه ملی مهارت آذربایجان‌غربی مراجعه کنند.