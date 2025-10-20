توضیحات آموزش و پرورش خوی در خصوص وضعیت کودکستان روستای ولدیان

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه فیلمی از وضعیت نامناسب و فرسوده یک کودکستان در روستای ولدیان خوی در فضای مجازی آذربایجان غربی منتشر شد، در این فیلم که تعدادی از دانش آموزان پیش دبستانی حضور دارند مربی این کودکستان از نبود سرویس بهداشتی، تخریبی بودن سقف و نبود امکانات و تجهیزات آموزشی گلایه میکند.
در ادامه این فیلم وضعیت نامناسب کلاسها، نبود در و تجهیزات بهداشتی و گرمایشی و نیز تخریب سقف و دیوارهای کلاسها به نمایش گذاشته شده است.
در این راستا پس از پیگیری خبرنگار خبرگزاری مهر، روابط عمومی آموزش و پرورش خوی توضیحاتی ارائه کرد که در بخشی از این توضیحات آمده است، مؤسس کودکستان ولدیان، بدون هماهنگی اقدام به تغییر مکان کودکستان کرده است.
روابط عمومی آموزش و پرورش خوی میافزاید، با توجه به سوالات و نگرانیهای مطرحشده از سوی اذهان عمومی و رسانهها در خصوص مکان مرکز کودکستان روستای ولدیان، موارد زیر برای شفافسازی ارائه میشود.
بر اساس مقررات موجود، استفاده از فضاهای مازاد در مدارس فعال دولتی و نوساز برای مراکز کودکستان امکانپذیر است.
قرارداد فعلی مرکز کودکستان روستای ولدیان نیز برای بهرهبرداری از شیفت بعد از ظهر مدرسه نوساز و فعال دولتی این منطقه منعقد شده است.
متأسفانه، مؤسس مرکز کودکستان بهصورت مستقل و بدون انجام هماهنگیهای لازم، این مرکز را به شیفت صبح مدرسه بلااستفاده منتقل کرده است.
این اقدام ناهماهنگ مؤسس مرکز کودکستان بهمنظور تسهیل در رفت و آمد و ایاب و ذهاب کادر کودکستان و درخواست اولیا انجام شده است.
اقدامات لازم برای پاسخگویی مدیر مرکز کودکستان مذکور به این اقدام ناهماهنگ از سوی مراجع و متولیان امر در حال پیگیری است.
همچنین روابط عمومی آموزش و پرورش خوی در ادامه آورده است، تاکید میشود که هرگونه تغییر در مکان یا شیفت فعالیت کودکستانها باید با هماهنگی کامل با کارشناسی تعلیم و تربیت کودک و شعبه آموزش ابتدایی آموزش و پرورش خوی صورت پذیرد.
نظر شما