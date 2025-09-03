پوشش تحصیلی مهدهای کودک در استان سمنان ۹۱ درصد است

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی در نخستین نشست تخصصی کارشناسان اداره تعلیم و تربیت آموزش و پرورش که صبح چهارشنبه به میزبانی این اداره کل در سمنان برگزار شد. بر لزوم ساماندهی کودکستان‌ها از ابعاد مختلف و تلاش برای دستیابی به پوشش حداکثری پیش از آغاز سال تحصیلی جدید تأکید کرد.

وی افزود: تلاش برای ساماندهی کودکستان‌ها از ابعاد مختلف ازجمله زمان، وضعیت مؤسس و شهریه، از اولویت‌های اصلی آموزش و پرورش استان است و در آستانه ماه مهر، نگاه ما به‌دنبال پوشش حداکثری است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با بیان این‌که سال گذشته ۹۱ درصد پوشش تحصیلی در این مقطع محقق شده است، افزود: باید برای جذب حداکثری تلاش کنیم و در شهرستان‌های مختلف ازجمله سمنان، گرمسار، شاهرود و بسطام، فضا و شرایط لازم را فراهم سازیم تا هیچ کودکی از تحصیل بازنماند.

شریفی بیان کرد: حجم کار در حوزه کودکستان و دبستان بسیار زیاد است و امیدواریم با پشتیبانی و همکاری تمامی همکاران، بتوانیم در این مسیر مؤفق عمل کنیم.

به گزارش مهر، در این نشست، گزارشی از میزان پیشرفت در فرآیند تعیین شهریه سال تربیتی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ به تفکیک شهرستان‌ها و مناطق ۱۱ گانه استان، ارائه و میانگین شهریه دوره دوم ۵ تا ۶ سالگی در شهرستان‌های شاهرود، دامغان، سمنان و گرمسار بررسی شد.