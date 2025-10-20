زلزله ۴ ریشتری در اردکان فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، زمین‌لرزه‌ای در مقیاس ۴ ریشتر در حوالی اردکان استان فارس رخ داد.

این زلزله در ساعت ۲۱:۴۴ شامگاه دوشنبه، ۲۸ مهر در عمق شش کیلومتری زمین، طول جغرافیایی ۵۱.۸۵۵ و عرض جغرافیایی ۳۰.۲۵۱ به وقوع پیوست.