زلزله ۴ ریشتری در اردکان فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، زمینلرزهای در مقیاس ۴ ریشتر در حوالی اردکان استان فارس رخ داد.
این زلزله در ساعت ۲۱:۴۴ شامگاه دوشنبه، ۲۸ مهر در عمق شش کیلومتری زمین، طول جغرافیایی ۵۱.۸۵۵ و عرض جغرافیایی ۳۰.۲۵۱ به وقوع پیوست.
