برآورد جدید اسرائیل از توان نظامی حماس پس از دو سال جنگ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «سما» فلسطین، شبکه ۱۴ رژیم اسرائیل گزارش داد که پس از گذشت دو سال از آغاز جنگ علیه نوار غزه، ارزیابی‌های امنیتی رژیم صهیونیستی نشان می‌دهد که جنبش حماس همچنان از توان نظامی قابل‌توجهی برخوردار است.

بر اساس این ارزیابی، شمار نیروهای مسلح حماس حدود ۲۰ هزار نفر برآورد می‌شود.

این برآورد نشان می‌دهد که این جنبش مقاومت همچنان صدها فروند موشک در اختیار دارد که برخی از آن‌ها برد متوسط داشته و قادر به رسیدن به مرکز سرزمین‌های اشغالی هستند.

براساس این ارزیابی، هزاران سلاح ضدزره از نوع RPG در اختیار نیروهای حماس است.

این برآورد همچنین نشان می‌دهد که بیش از ۱۰ هزار قبضه سلاح دوربرد در اختیار این جنبش قرار دارد.

براساس این ارزیابی، ساختار نظامی حماس شامل ۶ تیپ و ۲۴ گردان است که بخشی از آن‌ها همچنان فعال هستند.

این برآورد همچنین نشان می‌دهد که بیش از نیمی از تونل‌های نظامی که پیش از جنگ غزه وجود داشتند، همچنان فعال باقی مانده‌اند.