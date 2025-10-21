  1. بین الملل
۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۷:۱۴

پیام صریح ترامپ خطاب به نتانیاهو

منابع آگاه از انتقال پیام صریح رئیس جمهور آمریکا خطاب به نخست وزیر رژیم صهیونیستی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، جرد کوشنر و استیو ویتکاف فرستادگان ترامپ که در حال حاضر در اراضی اشغالی به سر می‌برند در جریان یک نشست طولانی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی و ران درمر یکی از وزرای این رژیم پیام رئیس جمهور آمریکا را منتقل کردند.

منابع آگاه اعلام کردند که این پیام بسیار آشکار و جدی بود مبنی بر اینکه نتانیاهو کاری نکند توافق آتش بس به خطر بیافتد.

کوشنر و ویتکاف مدعی شده‌اند که تمام تلاش خود را برای رسیدن به مرحله دوم آتش بس به کار می‌گیرند و نباید این توافق به خطر بیافتد.

نتانیاهو نیز در این نشست ادعا کرده که رژیم صهیونیستی به توافق آتش بس پایبند بوده است. این در حالی است که با وجود اجرای رسمی این توافق دست کم ۱۰۰ نقطه توسط اشغالگران صهیونیست در نوار غزه بمباران شده است.

شب گذشته نیز روزنامه نیویورک‌تایمز به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد که در درون دولت دونالد ترامپ، نگرانی‌هایی نسبت به احتمال عقب‌نشینی بنیامین نتانیاهو از توافق مربوط به نوار غزه وجود دارد.

یک مقام در کاخ سفید نیز به نیویورک‌تایمز گفت که ترامپ در حال حاضر بر این باور است که رهبران حماس برای ادامه مذاکرات با حسن نیت آمادگی دارند.

