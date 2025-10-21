به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، روزنامه نیویورک‌تایمز به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد که در درون دولت دونالد ترامپ، نگرانی‌هایی از احتمال عقب‌نشینی بنیامین نتانیاهو از توافق مربوط به نوار غزه وجود دارد.

به گفته این مقام‌ها، راهبرد فعلی کاخ سفید تلاش مشترک استیو ویتکاف فرستاده ویژه ترامپ و جرد کوشنر داماد وی برای جلوگیری از ازسرگیری جنگ از سوی نتانیاهو است.

یک مقام در کاخ سفید نیز به نیویورک‌تایمز گفت که ترامپ در حال حاضر بر این باور است که رهبران حماس برای ادامه مذاکرات با حسن نیت آمادگی دارند.

در همین حال، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از منابعی که آنها را آگاه خواند، گزارش داد که ویتکاف و کوشنر در دیدار با نتانیاهو بر ضرورت پرهیز از هر اقدامی که توافق غزه را به خطر اندازد تأکید کرده‌اند.

این دو مقام آمریکایی همچنین از نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی خواسته‌اند تمام تلاش خود را برای دستیابی به «مرحله دوم» توافق به‌کار گیرد.

براساس گزارش شبکه ۱۲ رژیم اسرائیل، ویتکاف و کوشنر همچنین هشدار داده‌اند که به خطر انداختن آتش‌بس «کاملاً غیرقابل‌قبول» است.