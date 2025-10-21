به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب، نظامیان صهیونیست همچنان با وجود اجرای رسمی آتش بس در غزه در حال حمله به آوارگان فلسطینی هستند به طوری که گزارش شده تیراندازی‌هایی از سوی آنها در شرق شهر غزه به وقوع پیوسته است.

این تجاوزات نظامیان صهیونیست شامل حملات توپخانه ای نیز می‌شود.

نظامیان صهیونیست در شرق شهر خان یونس در جنوب نوار غزه نیز به سمت فلسطینی‌ها تیراندازی کرده‌اند.

لازم به ذکر است که بر اساس آمار منتشر شده ارتش رژیم صهیونیستی در حالی که به اصطلاح آتش بس برقرار بود دست کم ۱۰۰ نقطه را در نوار غزه بمباران کرد. این حملات ۹۷ شهید و ۲۳۰ زخمی در میان فلسطینی‌ها برجای گذاشته است.

این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مدعی شده بود توافق آتش بس همچنان پا برجا است.