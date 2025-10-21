  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۷:۲۱

نقض آتش‌بس ادامه دارد؛ حملات صهیونیست‌ها علیه شهر غزه و خان‌یونس

نقض آتش‌بس ادامه دارد؛ حملات صهیونیست‌ها علیه شهر غزه و خان‌یونس

رژیم صهیونیستی در سایه سکوت کشورهای غربی به ویژه آمریکا به نقض آتش بس نوار غزه ادامه می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب، نظامیان صهیونیست همچنان با وجود اجرای رسمی آتش بس در غزه در حال حمله به آوارگان فلسطینی هستند به طوری که گزارش شده تیراندازی‌هایی از سوی آنها در شرق شهر غزه به وقوع پیوسته است.

این تجاوزات نظامیان صهیونیست شامل حملات توپخانه ای نیز می‌شود.

نظامیان صهیونیست در شرق شهر خان یونس در جنوب نوار غزه نیز به سمت فلسطینی‌ها تیراندازی کرده‌اند.

لازم به ذکر است که بر اساس آمار منتشر شده ارتش رژیم صهیونیستی در حالی که به اصطلاح آتش بس برقرار بود دست کم ۱۰۰ نقطه را در نوار غزه بمباران کرد. این حملات ۹۷ شهید و ۲۳۰ زخمی در میان فلسطینی‌ها برجای گذاشته است.

این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مدعی شده بود توافق آتش بس همچنان پا برجا است.

کد خبر 6629050

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • ناشناس IR ۰۹:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۹
      0 0
      پاسخ
      دیگر یه بچه هم می داند که رژیم صهیونیستی بر مبنای، دزدی، غارت و چپاول، قتل عام،دروغ، تزویر و نیرنگ،خیانت در وفا به عهد خلاصه هر چی بدی در این دنیا هست در رژیم صهیونیستی جمع هست.

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها