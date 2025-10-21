به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، محققان متا متوجه شده اند نوجوانانی که گزارش میدهند اینستاگرام به طور مداوم به آنها احساس بد درباره بدنشان میدهد، بیشتر از افرادی که این اقدام را انجام نمیدهند، به طور فزاینده با محتوای مرتبط با اختلالات تغذیهای در پلتفرم روبرو میشوند.
پستهایی که به این گروه از کاربران نشان داده میشود، شامل «نمایش برجسته» از اندام انسان، «قضاوت صریح» درباره اشکال مختلف بدن و محتوایی مرتبط با اختلالات خوردن یا تصویر منفی از بدن بود.
هرچند چنین محتوایی در اینستاگرام ممنوع نیست، اما محققان اظهار کرده اند والدین، نوجوانان و کارشناسان به متا اعلام کرده اند که این موضوع احتمالاً برای کاربران جوان مخرب است.
متا در بازه سال تحصیلی ۲۰۲۴-۲۰۲۳ میلادی از ۱۱۴۹ نوجوان درباره اینکه آیا این کاربران پس از استفاده از اینستاگرام از بدنشان احساس بدی داشته اند یا خیر سوالاتی پرسیده بود. در مرحله بعد آنها بهصورت دستی محتوایی را که این کاربران طی یک دوره سهماهه در این پلتفرم مشاهده کرده بودند، نمونهبرداری کردند.
تحقیق نشان داد ۲۲۳ نوجوان بیشتر اوقات پس از تماشای اینستاگرام از بدن خود شرمسار میشدند، ۱۰.۵ درصد محتوایی که در پلتفرم مشاهده میکردند به اختلالات تغذیهای مربوط بود. میان نوجوانان دیگر شرکت کننده در این تحقیق، چنین محتوایی حدود ۳.۳ درصد آنچه میدیدند را شامل میشد.
طبق خلاصه تحقیق که رویترز مشاهده کرده، نوجوانانی که پس از تماشای پستهای اینستاگرامی بهطور مکرر نارضایتی از بدن خود را گزارش کردند، تقریباً سه برابر بیشتر از سایر نوجوانان با محتوای متمرکز بر بدن یا مرتبط با اختلالات خوردن مواجه شدند.
علاوه بر آن محققان متوجه شدند نوجوانانی که بیشترین احساس منفی درباره خود را گزارش کردند محتوای بیشتری با موضوعات مرتبط با اختلالات تغذیهای را مشاهده کردند. و به طور کلی با محتوای تحریک آمیزتری روبرو شدند. این محتوا شامل موضوعاتی است که متا آنها را در دستههای «مضامین بزرگسالانه»، «رفتارهای پرخطر»، «آسیب و بیرحمی» و «رنج» طبقهبندی میکند. در مجموع، این نوع ۱۲ درصد از کل محتوایی را تشکیل میداد که گروه نوجوانان در پلتفرم مشاهده کرده بودند. از سوی دیگر این شاخص برای نوجوانان دیگری که احساسات منفی گزارش نکرده بودند، ۱۳.۶ درصد بود.
