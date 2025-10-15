به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این جدیدترین گام متا برای برطرف کردن انتقادات درباره عدم اقدامات کافی برای حفاظت از نوجوانان در فضای آنلاین است.
سیستم جدید که براساس رده بندی سنی انجمن تصاویر متحرک (Motion Picture Association's ratings) مدلسازی شده، انتشار پستهایی که دارای محتوای کلامی توهین آمیز، حرکات نمایشی خطرناک، اشاره به مواد مخدر یا دیگر موضوعات بزرگسالانه داشته باشند را محدود خواهد کرد. این قوانین همچنین شامل ابزارهای هوش مصنوعی شرکت متا نیز خواهد شد.
اقدام مذکور پس از انتقادات بسیار گروههای مختلف و شکایتهایی که مدعی شده بودند این شرکت نتوانسته از کاربران در مقابل محتوای مخرب محافظت کند یا آنها را درباره آسیبهای روانشناختی پلتفرم هایش گمراه کرده، انجام شده است.
براساس گزارشی که در ماه سپتامبر منتشر شد، بسیاری از ویژگیهای ایمنی که متا طی سالیان در اینستاگرام نصب کرده به درستی کار نمیکنند یا اصلاً وجود ندارند. همچنین خبرگزاری رویترز در ماه آگوست فاش کرد متا رفتارهای چت بات را کنترل نمیکند و به آنها اجازه میدهد وارد گفتگوهای عاشقانه و احساسی شوند.
درهر حال متا اعلام کرد اقدام جدید به طور خودکار حسابهای کاربری نوجوانان را تحت تنظیمات PG-۱۳ قرار میدهد و والدین میتوانند این تنظیمات را تغییر دهند و با استفاده از «تنظیم محدود محتوایی»، کنترلهای سختگیرانهتری روی محتوا و زمان استفاده اعمال کنند. همچنین، کاربران نوجوان از تعامل با حسابهایی که محتوای نامناسب برای سن آنها منتشر میکنند، مسدود خواهند شد.
