نیویورک از متا، گوگل و بایت دنس شکایت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این شکایت ۳۲۷ صفحه ای در دادگاه فدرال برای دریافت غرامت از متا پلتفرمز، مالک فیس بوک و اینستاگرام، آلفابت مالک یوتیوب و گوگل، اسنپ چت مالک اپ اسنپ و بایت دنس مالک تیک تاک ثبت شده و این پلتفرم ها را به سهل انگاری شدید و ایجاد مزاحمت عمومی متهم کرده است.

اکنون نیویورک به دیگر شاکیان شبکه های اجتماعی از جمله مدارس و افرادی پیوسته که در حدود ۲۰۵۰ پرونده مشابه را در دادگاه فدرال اوکلند، کالیفرنیا، در یک پرونده قضایی سراسری دنبال می‌کند.

شهر نیویورک از جمله شاکیان بزرگ با جمعیت ۸.۴۸ میلیون نفر از جمله ۱.۸ میلیون شهروند زیر ۱۸ سال است. سیستم های مدارس و خدمات درمانی آن نیز شاکی پرونده هستند. جاس کاستاندا سخنگوی گوگل اعلام کرد اتهامات مربوط به یوتیوب صحت ندارند زیرا این یک پلتفرم پخش محتواست و نه یک شبکه اجتماعی که مردم در آن با دوستانشان روبرو شوند.

طبق شکایت متهمان پلتفرم‌های خود را به گونه‌ای طراحی کرده‌اند که از روانشناسی و فیزیولوژی عصبی جوانان به‌طور هدفمند بهره‌برداری کنند و استفاده اجباری از آنها را برای کسب سود افزایش دهند.

همچنین در شکایت اظهار شده ۷۷.۳٪ از دانش‌آموزان دبیرستانی نیویورک و ۸۲.۱٪ از دختران، اعتراف کرده‌اند که روزانه سه ساعت یا بیشتر صرف تماشای نمایشگرها شامل تلویزیون، کامپیوتر و گوشی‌های هوشمند می‌کنند که این امر به کم‌خوابی و غیبت‌ از مدرسه منجر شده است.

کمیسر بهداشت شهر نیویورک در ژانویه ۲۰۲۴ شبکه‌های اجتماعی را به‌عنوان یک خطر بهداشت عمومی اعلام کرد و طبق شکایت، شهر و مدارس آن مجبور شده‌اند برای مقابله با بحران سلامت روانی جوانان، هزینه‌های بیشتری از مالیات‌دهندگان صرف کنند.