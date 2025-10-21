به گزارش خبرنگار مهر، صبح سه شنبه محمدرضا محمدی رئیس دادگستری شهرستان سیریک به همراه بازرس اداره صنعت، معدن و تجارت، نماینده پلیس اطلاعات و امنیت عمومی، و نمایندگان اتاق اصناف و تعزیرات حکومتی، صبح امروز به منظور نظارت بر توزیع سوخت و کنترل انبارهای کالاهای اساسی در مناطق مختلف شهرستان بازدید میدانی انجام داد.

در این بازدید که از چند پمپ‌بنزین فعال و انبارهای ذخیره کالا در نقاط مختلف شهرستان سیریک صورت گرفت، روند عرضه سوخت، وضعیت خدمات‌رسانی به مردم و نحوه نگهداری کالاهای اساسی به دقت بررسی شد.

هدف اصلی این بازدید، پیشگیری از قاچاق سوخت، مقابله با احتکار و توزیع غیرقانونی کالاهای اساسی و ارتقای سلامت بازار اعلام شده است.

محمدی با اشاره به اهمیت حفاظت از حقوق عامه و تأمین معیشت مردم گفت: موضوع معیشت و امنیت اقتصادی مردم خط قرمز دستگاه قضائی است و با هرگونه تخلفی در زمینه احتکار، قاچاق یا توزیع غیرقانونی سوخت و کالا به شدت برخورد خواهد شد.

وی افزود: بازدیدهای میدانی مستمر و همکاری بین بخشی بین نهادهای قضائی، انتظامی و نظارتی به افزایش شفافیت، بهبود عملکرد عرضه‌کنندگان و ارتقای اعتماد عمومی کمک می‌کند.

رئیس دادگستری سیریک در جریان بازدید با مسئولان حاضر در محل گفتگو کرد و از نزدیک با مراجعین و کارکنان جایگاه‌های سوخت و انبارها گفت‌وگو داشت تا مشکلات و نواقص احتمالی را شناسایی و راهکارهای رفع آنها را بررسی کند.

همچنین، تأکید شد که هرگونه گزارش تخلف، فوراً پیگیری و برخورد قانونی با متخلفان در دستور کار قرار خواهد گرفت.

محمدی در پایان از همکاری خوب اداره صنعت، معدن و تجارت، نیروی انتظامی، اتاق اصناف و تعزیرات حکومتی در اجرای این طرح‌های نظارتی قدردانی کرد و خاطرنشان کرد: این بازدیدها به صورت دوره‌ای و با گستره وسیع‌تر ادامه خواهد داشت تا سلامت بازار و تأمین نیازهای مردم به بهترین نحو تضمین شود.