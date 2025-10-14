  1. استانها
۱۳ تن شکر احتکار شده در هرمزگان کشف شد

بندرعباس- فرمانده انتظامی استان هرمزگان از کشف یک انبار احتکار کالاهای اساسی خبر داد که در پی آن، ۱۳ تن شکر احتکار شده کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی‌اکبر جاویدان اظهار کرر: در راستای اجرای طرح سراسری مقابله با احتکار و تشدید نظارت‌های میدانی، اکیپ ویژه‌ای متشکل از پلیس امنیت اقتصادی، نمایندگان تعزیرات حکومتی، دادستانی، سازمان صمت و جهاد کشاورزی، اقدام به بازرسی انبارهای سطح شهر بندرعباس کردند.

وی افزود: اکیپ گشت نظارتی در بازرسی از یک انبار نگهداری مواد غذایی، مقدار ۱۳ تن شکر که علیرغم ثبت رسمی در سامانه انبارها، به صورت غیرقانونی بالغ بر چندین ماه از عرضه آنها در بازارخودداری شده بود، کشف و ضبط کردند.

سردار جاویدان اظهار کرد: بر اساس ارزیابی‌های اولیه کارشناسان اقتصادی، ارزش تقریبی این کالای اساسی مبلغ ۱۱ میلیارد ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان تصریح کرد: در این رابطه پرونده‌ای با موضوع «اخلال در نظام اقتصادی و احتکار» برای متخلفان تشکیل و به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال و برای متخلفان، جریمه سنگین بازدارنده در نظر گرفته شده است و دستور توزیع اموال موجود در انبار را به بازار مصرف با نرخ مصوب دولتی صادر شد.

سردار جاویدان در پایان تأکید کرد: احتکار کالاهای اساسی، به معیشت مردم ضربه وارد کرده و باعث اخلال در نظام اقتصادی کشور و تورم اقتصادی می‌شود بنابراین پلیس و دستگاه قضائی با جدیت کامل با این‌گونه تخلفات برخورد خواهند کرد.

