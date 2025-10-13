کشف انبار احتکار بیش از ۱۱۲ تن برنج در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان اظهار کرد: در راستای تشدید نظارت‌های میدانی و اجرای طرح سراسری مقابله با احتکار کالاهای اساسی، اکیپ گشت ویژه نظارتی متشکل از پلیس امنیت اقتصادی، اداره تعزیرات حکومتی، دادستانی، سازمان صنعت، معدن و تجارت (صمت) و جهاد کشاورزی به بازرسی از انبارهای سطح شهر بندرعباس پرداختند.



وی افزود: این گشت مشترک طی عملیاتی منسجم، در بازرسی از یک انبار نگهداری کالاهای اساسی که کالاهای موجود در انبار را در سامانه جامع انبار ثبت نگردیده بود شناسایی و کشف و ضبط کردند.



سردار جاویدان اذعان داشت: حجم کل کالای مکشوفه احتکار شده شامل ۱۱۲ هزار و ۵۶۰ کیلوگرم برنج است که بر اساس ارزیابی‌های اولیه کارشناسان امنیت اقتصادی، ارزش تقریبی آن مبلغ ۶۰ میلیارد ریال اعلام گردیده است.



فرمانده انتظامی استان هرمزگان، تصریح کرد در این خصوص پرونده اخلال در نظام اقتصادی و احتکار برای متخلفین تشکیل و به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال و برای متخلفین مجازات جریمه سنگین بازدارنده و توزیع کالا در بازار مصرف با نرخ مصوب درنظر گرفته شده است.



سردار جاویدان در پایان تأکید کرد: احتکار کالاهای اساسی، به‌ویژه مواد غذایی حیاتی، اخلال در امنیت معیشتی مردم و خیانت به آرمان‌های اقتصادی کشور محسوب می‌شود که در این راستا پلیس و دستگاه قضایی با جدیت با اینگونه تخلفات برخورد خواهند کرد.