کلنگ زنی های بی ثمر تقاطع دهدشت-سوق؛طرحی که در مراسم آغاز متوقف شد

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها-طیبه سادات سعادتی نیک: فروردین سال ۱۳۹۷ بود که طرح تقاطع غیرهمسطح جاده دهدشت-سوق-پاتاوه کلنگ زنی شد، در این طرح قرار بود دو زیرگذر و روگذر بر روی جاده دهدشت-سوق و جاده دهدشت-پاتاوه با رمپ‌های مجاور ایجاد شود و از میزان بار ترافیک در این تقاطع خطرناک کاسته و این تقاطع روان‌تر شود.

برای احداث این تقاطع باید بسیاری از زیرساخت‌های شهری از جمله خط لوله آب و گاز و نیز مسیر عبور برقی با صرف هزینه‌های جانبی جابجا می‌شدند اما پس از مدتی به دلیل توافق نکردن مالکان اراضی موجود در این تقاطع، این طرح عمرانی مهم تعطیل شد و پیگیری‌های شهرستانی و استانی برای حل مشکل معارض محلی مؤثر نبود و این طرح کلنگ زنی شده بلافاصله تعطیل شد.

دومین کلنگ زنی تقاطع غیر هم سطح دهدشت-سوق-پاتاوه

دو سال بعد، در سال ۱۳۹۹، بار دیگراین طرح بعد از رفع معارضات محلی با حضور کیومرث حاجی زاده معاون عمرانی وقت استاندار مجدد کلنگ‌زنی و قرار شد در مدت زمان ۱۸ ماه به بهره‌برداری برسد.

حاجی زاده با اشاره به معارضات محلی و نیز تملک اراضی موردنیاز پروژه گفت: این پروژه بازنگری شده و مورد کارشناسی قرار گرفته و بر این اساس بخشی از زمین مردم آزادسازی شده است.

طرح هفت ساله که هنوز مقدمات آن هم آغاز نشده است

طرحی که با هدف کاهش بار ترافیکی و حذف نقاط پرخطر و گره‌گشای ترافیک و ایمنی باشد، اکنون پس از گذشت هفت سال از کلنگ زنی اول و پنج سال از کلنگ زنی دوم، هنوز عملیات اجرایی این طرح آغاز نشده است.

این موضوع باعث سردرگمی و بی‌برنامگی در اجرای طرح‌های عمرانی شهرستان شده است، تا جایی که وعده‌ها بیشتر از اقدامات واقعی شنیده می‌شوند و مردم همچنان در انتظار تحقق وعده‌هایی هستند که هر روز تحقق آن‌ها از شعارها فاصله بیشتری دارد.

۴۵ میلیارد تومان اعتبار برای ساخت تقاطع غیر هم سطع دهدشت-سوق-پاتاوه

موسوی، فرماندار وقت کهگیلویه نیز عنوان کرده بود که ۴۵ میلیارد تومان اعتبار در برای ساخت این طرح عمرانی در اختیار قرارگاه خاتم الانبیا قرار دارد و مشکل مالی وجود ندارد. با این حال، آزادسازی ۱۶ هزار متر مربع زمین نیازمند رضایت ۶۶ مالک بود؛ موضوعی که راه و شهرسازی موظف شد با همکاری قرارگاه خاتم ظرف یک ماه تعیین تکلیف کند.

در دی‌ماه ۱۴۰۳ هم، کارزاری مردمی با هشتگ «#اقدام_سریع-برای- ایجاد -زیرگذر» شکل گرفت تا مردم با مطالبه‌گری سهمی در تسریع طرح داشته باشند و با این پویش اعتراض خود نسبت به بلاتکلیفی پروژه را اعلام کردند.

با وجود تعریف زمانبندی‌های مختلف برای آغاز عملیات هیچکدام عملی نشد و در هر بازدید و نشستی صحبت از برگزاری مناقصه و تعیین پیمانکار تکرار می‌شود.

وعده معاون وزیر راه و شهرسازی هم کارساز نبود

در فروردین ۱۴۰۴، هوشنگ بازوند، معاون وزیر راه و شهرسازی هم در بازدید از پروژه اعلام کرد که مطالعات انجام شده و مناقصه تا پایان همان ماه برگزار خواهد شد.

با این حال، با گذشت ماه‌ها از آن وعده، پروژه همچنان در مرحله کلنگ‌زنی باقی مانده و عملیات اجرایی آغاز نشده است. این در حالی‌ست که تقاطع مورد نظر در مسیر پرتردد دهدشت-پاتاوه واقع شده و تأخیر در اجرای آن، علاوه بر نارضایتی عمومی، مخاطرات ترافیکی و ایمنی را نیز افزایش داده است.

وقوع تصادف‌های زیاد در چهار راه سوق-دهدشت-پاتاوه

«این تقاطع واقعاً خطرناک است. هر روز که از این مسیر رد می‌شوم، باید با ترس و لرز از عرض جاده عبور کنم. عبور ماشین‌های سنگین، سرعت بالا، دید کم باعث وقوع چندین تصادف در این مکان شده است. اینجا محل تردد مسافران زیادی است، مخصوصاً در ایام تعطیل. اگر زیرگذر ساخته شود، خیلی از مشکلات رفع خواهد شد» این در و دل راننده برون شهری است که در گفت و گو با خبرنگار مهر مطرح می‌کند که هر روز برای جابه جایی مسافر بین شهر دهدشت و سوق تردد دارد.

رضایی، دیگر راننده تاکسی بین‌شهری در گفت وگو با خبرنگار مهر می‌گوید: تقاطع جاده سوق-دهدشت مثل یک تله برای راننده‌ها است، از زمان راه‌اندازی محور پاتاوه-دهدشت این جاده شلوغ و خطرناک‌تر شده است، بارها دیدم مسافرها وسط جاده سرگردان می‌مانند. این نقطه باید هرچه زودتر ساماندهی شود.

هم‌چنین راننده دیگری که در خط یاسوج فعالیت دارد احداث زیرگذر را نه‌تنها باعث بالا بردن امنیت ضروری برای روان‌سازی ترافیک می‌داند بلکه تعلل در اجرای طرح و طولانی شدن آن را باعث بی اعتمادی مردم نسبت به مسئولان عنوان می‌کند.

هشدار رئیس پلیس راه کهگیلویه در رابطه با خطرساز بودن تقاطع سوق-دهدشت

رئیس پلیس راه کهگیلویه در گفت‌وگو با مهر گفت: بارها در نشست‌های شورای ترافیک نسبت به خطرساز بودن تقاطع سوق و ضرورت احداث زیرگذر هشدار دادیم و نظر دیگر اعضا هم بر همین بود.

سرهنگ سید منصور حسینی اظهار کرد: در هر جلسه نظرم این بود که هرچه سریع‌تر موانع اجرای پروژه برطرف شود.

وی با اشاره به اینکه احداث زیرگذر علاوه بر ایمن سازی تقاطع باعث حذف دکه‌ها و عوامل مزاحم در این مسیر می‌شود، افزود: به علت نبود آشکارسازی و رانندگان موقع ورود به تقاطع سردرگم هستند، عابر پیاده نیز به سختی عبور می‌کند.

رئیس پلیس راه کهگیلویه هم‌چنین تقاطع راک را از دیگر محورهای پرخطر و حساس در شهرستان برشمرد و اجرای زیرگذر برای این محور را لازم دانست.

مصدومیت ۱۶ نفر بر اثر تصادف در تقاطع غیر هم سطح دهدشت-سوق

رئیس فوریت‌های پزشکی کهگیلویه هم در گفت‌وگو با مهر با اشاره به وضعیت خطرساز تقاطع غیر هم سطح سوق به دهدشت، گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۱۶ نفر مصدوم ناشی از تصادفات این مسیر به اورژانس اعزام شده است.

سید علی خاوران افزود: احداث زیرگذر باعث کاهش تصادفات و ارتقای ایمنی خواهد شد بنابراین می‌طلبد مسئولین برای این پروژه اراده و جدیت بیشتری به خرج دهند.

مردم رد رفع معارضات طرح‌های عمرانی همکاری کنند

مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد هم در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شرکت توسعه ساخت و راه‌های کشور کارفرمای پروژه احداث زیرگذر است، گفت: که به واسطه اینکه راه و شهرسازی به عنوان رئیس شورای هماهنگی حمل و نقل استان است طبیعتاً جز شهر وظایف ما است که پیگیر موضوع باشیم.

علی پارسایی بیان کرد: چندین جلسه با حضور استاندار تشکیل دادیم در تهران نیز با معاون وزیر و معاون شرکت ساخت توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور و نمایندگان استان در مجلس تشکیل دادیم و نهایتاً منجر به این شد که به مناقصه برود.

وی اصلاح تونل کوه پات را از دیگر پروژه‌های در دست اقدام برشمرد و افزود: مناقصه تعیین پیمانکار این پروژه برگزار و تعیین تکلیف شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به خسارت مالی و جانی در تصادفات این محور، اضافه کرد: امیدواریم که مردم در رفع معارض همکاری کنند چون بزرگترین مشکل این پروژه معارض شخصی است.

اولویت ساخت تقاطع دهدشت-سوق نیازمند رفع قطعات تکمیل نشده محور پاتاوه-دهدشت

مدیر شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کهگیلویه و بویراحمد در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح راه‌سازی شهرضا بهبهان، سال‌ها پیش تعریف شده بود که محور پاتاوه-دهدشت به عنوان قطعه‌ای از این طرح حیاتی در سال ۱۴۰۲ افتتاح شد.

صمصام آقایی با اشاره به اینکه این محور همچنان با نواقصی مواجه است، ادامه داد: این نواقص مانع بهره‌برداری کامل نیستند، اما نیازمند تکمیل و اصلاحات اساسی‌اند.

وی ابراز کرد: افزایش ترافیک در مسیر، ضرورت احداث تقاطع‌های جدید از جمله تقاطع مارگون، لنده، راک و سوق و دهدشت-بهبهان را دوچندان کرده است.

به دلیل معارضات محلی یک بار ساخت تقاطع متوقف شد

مدیر شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه در فاصله یک و نیم کیلومتری از خروجی دهدشت به سمت بهبهان، تقاطعی از سال‌های گذشته با تأکید مسئولان شهرستان، نماینده استان و شرکت ساخت طراحی شده بود، افزود: عملیات اجرایی آن با انتخاب پیمانکار جدید آغاز شد، اما به دلیل معارضات محلی، روند اجرا متوقف شد.

وی بیان کرد: تلاش‌ها برای حل این معارضات با همکاری استان به نتیجه نرسید و پروژه وارد فرآیند ماده ۴۸ شد و خاتمه یافت.

آقایی تصریح کرد: با پیگیری‌های مستمر، طرح مجدداً در قالب قرارداد تکمیلی قطعه ۳ پاتاوه با پیمانکاری قرارگاه خاتم‌الانبیاء وارد فاز اجرایی شد، ادامه داد: در آن زمان، هزینه‌های سنگین در مناطق کوهستانی، به‌ویژه در حفاری تونل‌ها، موجب افزایش سقف مطالبات قرارگاه تا ۵۰۰ میلیارد تومان شده بود اما اولویت مسئولان استانی و ملی، تکمیل حفاری تونل‌ها بود زیرا که ناتمام‌ماندن آن‌ها خطر ریزش و افزایش هزینه‌ها را در پی داشت.

وی افزود: در قطعه شماره ۴، برخلاف پیش‌بینی سه‌ماهه، عملیات بیش از یک سال به طول انجامید و بالغ بر ۶۰ میلیارد تومان هزینه اضافی به دلیل ریزش‌های متعدد به پروژه تحمیل شد.

مدیر شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه با حضور رئیس‌جمهور وقت، مسیر شماره ۴ به‌صورت رسمی افتتاح شد، افزود: اما نواقصی مانند دیواره‌ها، کف تونل کوپاد و تقاطع‌ها همچنان باقی مانده‌اند.

پیمانکار جدید تقاطع دهدشت-سوق مشخص شده است

وی در خصوص تقاطع سوق-دهدشت بیان کرد: در حال حاضر، شرکت پیکان یاسوج به‌عنوان پیمانکار جدید انتخاب شده و قرارداد آن ابلاغ شده است.

آقایی با بیان اینکه معارضات محلی برای آغاز عملیات اجرایی این تقاطع همچنان پابرجا است، از ادامه تلاش‌ها برای حل این معارضات با همکاری فرماندار و دادستان خبر داد.

تملک ۷۰ میلیارد تومانی برای اراضی اطراف تقاطع دهدشت

وی برآورد اولیه برای تملک اراضی مورد نیاز در اطراف تقاطع دهدشت-سوق را بر ۷۰ میلیارد تومان اعلام و تأکید کرد که تأمین منابع نقدی آن در اولویت قرار دارد اما این میزان به صورت نقدی فعلاً در دسترس ما نیست.

مدیر شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه حق و حقوق تعدادی از مالکان که حق آنها است ملزم به پرداخت آنها هستیم، تاکید کرد: تعدادی که نیز حق و حقوقی ندارند نیازمند همکاری دادستان و فرماندار برای رفع این مشکلات هستیم.

۲۰۰ میلیارد تومان برای محور پاتاوه-دهدشت در بودجه سال ۱۴۰۴ پیش بینی شده است

وی گفت: در قانون بودجه سال ۱۴۰۴، مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان برای این طرح در جدول پیوست یک لحاظ شده است. با توجه به کوهستانی بودن منطقه و عقب‌ماندگی پروژه، درخواست تأمین زودهنگام منابع از سازمان برنامه و بودجه مطرح شده است.

به گفته آقایی سقف اعتبار مورد نیاز برای تکمیل دو تقاطع دهدشت-سوق- و دهدشت-بهبهان و مسیر بین آن‌ها بالغ بر هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

وی رفع نواقصات محور پاتاوه را مورد اشاره قرار داد و گفت: با توجه به مطالبات پیمانکاران، روشنایی تونل‌ها و ضرورت تکمیل مسیر، تأمین منابع مالی بیشتر برای ادامه پروژه ضروری است. امید می‌رود با همکاری همه دستگاه‌های مسئول، این طرح مهم زیرساختی به سرانجام برسد و گامی مؤثر در توسعه منطقه برداشته شود.