قیمت اجاره بها در دهدشت به کلانشهرها رسید/ وعده دستگاهی عملی شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید عبدالعزیز موسوی بعد از ظهر یکشنبه در نشست شورای مسکن شهرستان کهگیلویه افزود: شعار مسکن شعار محوری دولت سیزدهم ساخته شدن یک میلیون مسکن سالانه در کشور است و مهمترین مطالبه مردم شده است.

وی تصریح کرد: حصار کشیده شده اطراف شهر، مهاجرت به دهدشت، تقاضای زیاد و عرضه کم و نبود برنامه ریزی برای ساخت و ساز، سبب شده که قیمت اجاره بها با کلانشهرها برابری کند.

موسوی گفت: علیرغم تاکید دولت بر موضوع تهیه مسکن، مشکلات زیادی در این زمینه در کهگیلویه وجود دارد و فقط شاهد وعده‌های بی سرانجام دستگاه‌های خدمت رسان به مردم هستیم و باید وعده‌های دستگاهی به شکل محسوس عملیاتی شود.

وی افزود: از متقاضیان مسکن ملی در کهگیلویه یک هزار و ۱۰ پرونده به بانک معرفی و فقط ۱۴٠ نفر توانستند قرارداد منعقد کنند.

موسوی با اشاره به طرح جدید حوزه زیر ساخت برای اجرای طرح روگذر و زیر گذر در تقاطع سوق و دهدشت، گفت: اگر قرار است جاده پاتاوه به دهدشت بزودی افتتاح شود، ممکن است با مشکلات زیادی روبرو شویم.

فرماندار کهگیلویه تصریح کرد: واجب است قسمتی از طرح زیرگذر و روگذر که معارض مردمی ندارد را کلنگ زنی و شروع به کار کنیم تا هر چه زودتر این مشکل حل شود.

وی خطاب به مسئولین شهرستانی و استانی گفت: اگر ما در قلمرو مأموریت و حوزه مسئولیتمان کوتاهی کنیم و از بابت این عدم انجام وظیفه در آخرین نقطه این شهرستان انسانی به اندازه سر سوزنی خسران ببیند، ما باید روز قیامت پاسخگو باشیم.