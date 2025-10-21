انتقاد شورای شهر از تقسیم میراث تهران توسط استانداری

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران صبح امروز در آغاز سیوشصتوچهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به دستور جلسه گفت: در ابتدا دعوتی از ورزشکاران ناشنوایی داشتیم که آماده اعزام به مسابقات جهانی هستند. انشاءالله با قدرت و قوت از آنها تجلیل و از تلاشهایشان تقدیر خواهیم کرد و برایشان آرزوی موفقیت داریم. در همین بخش نیز رئیس سازمان ورزش شهرداری گزارش کوتاهی ارائه خواهند داد.
وی افزود: پس از این بخش، ادامه بحث مربوط به سرعت در صدور پروانه و اصلاح روند صدور پروانههای ساختمانی را خواهیم داشت و سپس دو حسابرسی در دستور کار قرار گرفته است. در پایان نیز اگر فرصت باقی ماند، به بررسی چند پرونده باغ خواهیم پرداخت.
چمران در ادامه درباره برخی تغییرات مدیریتی در شهرداری تهران گفت: چند نفر از مدیران شهرداری تهران از جمله رئیس مرکز اطلاعرسانی و رئیس سازمان تاکسیرانی استعفا دادهاند. البته از روز گذشته اعلام شده که رئیس اطلاعرسانی شهرداری همچنان به عنوان سخنگو و مشاور فعالیت دارد. سوال این است که آیا روح قانون در اینجا رعایت میشود یا خیر؟ ما محتوا برایمان مهم است، نه شکل. از نظر قانونی اگر پستهایی که دارند، با قانون تطبیق نداشته باشد، نباید حفظ شود.
وی تأکید کرد: باید بررسی دقیق انجام و تطبیق قانونی داده شود، سپس قضاوت کرد. مثلاً ممکن است مدیرکلی استعفا دهد ولی تا زمان تعیین جانشین، کارش را ادامه دهد که این مسئله متفاوت است.
رئیس شورای شهر همچنین درباره اختلال در خطوط مترو گفت: خبری به ما رسیده که امروز چند خط مترو دچار اشکال شده و در برخی ایستگاهها مشکلاتی وجود داشته است. به هر حال این مسائل باید برطرف شود. همانطور که جلسه گذشته هم گفته شد، تلاشمان این است که قطارها اورهال و رسیدگی شوند، اما اتفاقات پیشبینینشده همیشه ممکن است رخ دهد. امیدواریم چنین حوادثی تکرار نشود.
چمران ادامه داد: به مدیرعامل بهرهبرداری مترو نیز اعلام کردهایم که دقت بیشتری داشته باشند. گفته شد بودجه ۱۱ درصدی برای اورهال تخصیص یافته است که شامل هم اورهال و هم خریدهای مورد نیاز میشود. البته به میزان درآمد تخصیص یافته، بودجه هم پرداخت شده است. مقرر بوده بودجه مترو به صورت خاص و خارج از ضوابط معمول پرداخت شود که این موضوع را هم تذکر دادیم تا انجام دهند.
وی در ادامه با اشاره به فعالیت تاکسیها در پلتفرمهای اینترنتی گفت: تاکسیها در حالی در اسنپ و تپسی فعالیت میکنند که وظیفه قانونیشان چیز دیگری است. ما به این موضوع اعتراض کردهایم. اگر کسی تاکسی دارد و از امتیاز ورود به محدوده شهر استفاده میکند، باید با نرخ مصوب تاکسی به شهروندان خدمترسانی کند، نه در قالب پلتفرمها.
چمران تأکید کرد: از سازمان تاکسیرانی خواستهایم این موضوع را بررسی و مطابق قانون اقدام کند. اگر این کار غیرقانونی است، صراحتاً اعلام کنند تاکسیها اجازه نامنویسی در اسنپ و تپسی را ندارند. متأسفانه مشکلات زیادی در این زمینه وجود دارد که هم به ضرر مردم تمام میشود و هم به ضرر رانندگان تاکسی.
وی افزود: برخی خودروها با پلاک شهرستان وارد تهران شده و در تاکسیهای اینترنتی یا بهصورت شخصی مسافرکشی میکنند. این موضوع نیز خلاف قانون است. اگر تاکسیها از مزایای ویژه بهرهمند میشوند، حق ندارند از امتیازات دیگر نیز استفاده کنند. تأکید کردهایم بررسی دقیق انجام شود و نتیجه به شورا اعلام گردد.
رئیس شورای شهر تهران با اشاره به اقداماتی در استانداری درباره تقسیم میراث تهران گفت: به ما اطلاع رسیده که امروز یا فردا جلسهای در استانداری برای تقسیم میراث برگزار میشود. به آنها اعلام کردهایم که این اقدام خلاف قانون است و اگر انجام دهند، حتماً به مراجع ذیربط شکایت خواهیم کرد. همچنین اطلاعرسانی عمومی هم خواهیم داشت تا مردم بدانند چه کسانی حق مردم تهران را تضییع میکنند.
وی با انتقاد شدید گفت: این زمینها را شهرها نمیخورند، بلکه زمینداران سودجو و فرصتطلب هستند که میخواهند از این شرایط سوءاستفاده کنند. متأسفانه وضعیت در منطقه ۱۵ و مناطق مشابه بسیار نگرانکننده است. استانداری و وزارت راه و شهرسازی هم در این مسئله نقش داشتهاند و آغازگر این تخلف بودهاند. باید تبعات منفی این تصمیم را بپذیرند، چراکه در تاریخ به نام آنها ثبت خواهد شد.
